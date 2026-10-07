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Делото за отравянето на Гебрев отново е спряно, прокуратурата повтаря вече отхвърлени мотиви

07 октомври 2026, 10:27 часа 1103 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Делото за отравянето на Гебрев отново е спряно, прокуратурата повтаря вече отхвърлени мотиви

Делото за предполагаемото отравяне на бизнесмена Емилиян Гебрев, неговия син и търговския директор на "Емко" отново е спряно от прокуратурата. Това съобщава разследващият сайт BIRD, който твърди, че тримата са предприели действия за съдебен контрол върху поредното постановление.

Случаят е свързан с разследването на предполагаемото покушение с бойно отровно вещество "Новичок", за което българските власти са посочвали като заподозрени руски граждани, свързвани с военното разузнаване на Русия - ГРУ. Още: Потушиха напълно пожара в базата за боеприпаси на "ЕМКО" край Габрово

Прокуратурата: обвиненията са "работни"

Според BIRD сайтът се е запознал с постановление от 3 октомври, издадено от прокурор Зоя Спасова Мананска от Трети отдел на Софийската градска прокуратура.

В него като причина за спирането на делото са посочени необходимостта от разпит на Гебрев, сина му и търговския директор на "Емко", както и изясняване на позицията им относно участието им в съдебното производство.

В постановлението се посочва: "повдигнатите им обвинения са т.н. „работни“ и следва да бъдат прецизирани, което към настоящия момент е невъзможно, поради липсата на техен разпит по така повдигнатите им обвинения и съответно изрично заявяване дали желаят да участват в съдебното производство".

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Прокурор Мананска допълва: "с оглед изясняване на фактическата обстановка, разпитът им e наложителен, а разглеждането на делото в тяхно отсъствие би попречило да се разкрие обективната истина". Още: Докато Йотова се чуди за КСНС, Politico посочи българска връзка в атаката с руски дрон в Лайпциг

Съдът вече е отхвърлял тези мотиви

Според BIRD обаче подобни мотиви вече са били отхвърлени от Софийския градски съд преди шест години по частно наказателно дело №3290/2020.

От сайта твърдят, че тогава съдът е дал задължителни указания на прокуратурата и че настоящото постановление не показва прокурорът да се е съобразил с тях.

BIRD поставя под въпрос и възможността делото отново да бъде спряно на същото основание, след като то вече е било предмет на съдебна преценка. Още: Пак взрив в завод на заплашен от Русия: Мирчев даде кураж на Йотова да свика незабавно КСНС

Сайтът посочва още, че съдебната практика допуска внасянето на обвинителен акт и когато обвиняемите не се намират в България. Като пример е посочено делото срещу организаторите на атентата на летище Бургас, при което обвиняемите не са били екстрадирани, но производството е приключило с осъдителни присъди.

В случая с разследването за отравянето на Гебрев става дума за руски граждани, които според данните по делото не се намират в България.

Разследването за "Новичок"

Случаят с Емилиян Гебрев придоби международен отзвук след като през 2015 г. бизнесменът, синът му и служител на "Емко" бяха приети в болница със симптоми на тежко отравяне. Още: Нов пожар в склад за боеприпаси на "ЕМКО", огънят се вижда от километри

По-късно българските власти свързаха случая с използването на нервнопаралитичното вещество "Новичок" и с руски граждани, за които се твърди, че са офицери от ГРУ.

BIRD определя последното прокурорско постановление като поредно препятствие пред приключването на разследването и твърди, че то фактически възпрепятства движението на делото към съд. Сега предстои съдът да се произнесе по действията на прокуратурата и по поредното спиране на производството - Още: Спрян от Пеевски? Кабинетът "Радев" дава път на завода за барут на Гебрев три дни след взрива в "ЕМКО"

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Ивайло Анев
Ивайло Анев Редактор
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