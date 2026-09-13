Докато Йотова се чуди за КСНС, Politico посочи българска връзка в атаката с руски дрон в Лайпциг

Консултативен съвет за национална сигурност заради рисковете пред стратегически обекти у нас може да бъде свикан в следващите дни. Това заяви в "На Фокус" по Нова телевизия президентът на България Илияна Йотова, коментирайки последните взривове в складове на оръжейната компания "ЕМКО". "Не можем да правим Консултативен съвет само за един или два случая, но си заслужава такъв съвет заради рисковете и заплахите за националната сигурност на България. Това се отнася и до други стратегически обекти, за да бъдем сигурни, че сме направили всичко възможно те да бъдат добре осигурени", подчерта тя.

По думите ѝ решението за свикването на съвета се обмисля, но е необходимо да бъдат видени и първите резултати от разследването на последния пожар. "Разбира се, няма да чакаме съвсем крайните заключения. Един такъв Консултативен съвет се нуждае от много добра подготовка, за да може да има реален резултат. Самото му спешно свикване би довело до това всички да излязат пред камерите, всеки да каже какво мисли и всичко да приключи с това", обясни президентът.

Нито дума за КСНС да бъде свикан заради българска връзка с Лайцпиг

СНИМКА: Getty Images

Преди Йотова да даде интервюто, вътрешният министър Иван Демерджиев каза, че МВР и службите работят и по версия, че експлозивите за руския дрон в Лайпциг ("руски" официално го нарече Германия) идват от България - ОЩЕ: Взривовете в “ЕМКО“ и случаят “Петрохан - Околчица“: Говори министър Иван Демерджиев

Нещо повече - собственикът на "ЕМКО" Емилиян Гебрев каза точно преди Йотова следното: "Ето, самата Германия каза, че взривът в дрона в Лайпциг е тръгнал от България. Ние сме разграден двор, не може да продължаваме така. В момента по никакъв начин не мога да обявявам нито руската страна, нито българските помагачи, участници и желаещи това нещо. Ролята на държавата е тези да ги разчисти" - ОЩЕ: Още: "Няма да превърна КСНС в предизборен терен": Илияна Йотова отговори на призивите заради атаката в Лайпциг

Всъщност тази вечер Politico публикува информация на база конфиденциални данни от разследването в Германия, че най-вероятно руснак и беларусин са в основата на опита да бъде взривен украински "Ан" на летището в Лайпциг, което е основен транспортен хъб на НАТО. Руснакът е агент на ГРУ, влязъл в Германия с полет от Турция до Берлин, а впоследствие си тръгнал с полет към Сърбия за Русия. Беларусинът е влязал в Шенгенската зона на 28 юли през Латвия, около седмица преди опита за атака - той е бил физическият изпълнител на операцията и опита за удар с дрон по украинския самолет. Всъщност става въпрос за 3 дрона, всеки носещ по около 600 грама пластичен експлозив "Семтекс" - а украинският самолет, който беше цел, е бил зареден с 25 000 литра самолетно гориво, но детонаторът е дал накъсо. Експлозивите за дроновете са транспортирани в скривалища в камиони през България и Сърбия, смятат германските разследващи - въпросът е откъде е входната точка в България, ако това е вярно. В статията не се казва германските служби да работят с българските - работят обаче с тези в Литва, Полша, Латвия и Финландия. В Латвия и Финландия заподозреният беларусин има криминално досие.

Още: Германия обявява война на Русия: Лавров с тежки обвинения към Запада

Йотова за взривовете в "ЕМКО"

СНИМКА: БГНЕС

Предвид твърденията на собственика на "ЕМКО" Емилиян Гебрев в "На Фокус", че пожарът не е резултат от човешка грешка, а може да става дума за саботаж, тя призова да се изчакат резултатите от проверките. "Не знам на какво се позовава, защото след като разследването не е приключило, след като не са направени необходимите следствени анализи и експертизи, нямам идея на какво основание е толкова категоричен. Аз бих предприела друг подход - да видим все пак и първите резултати", призова Йотова.

"Това не означава, че подценявам въпроса. Той опира до сигурността на българските граждани. Доколкото разбирам, последният пожар е буквално на по-малко от два километра от къщите на хората", посочи тя.

Според нея България се намира в сложна международна среда, в която рисковете за сигурността нарастват. "Нека да не си правим илюзии. Живеем в толкова конфликтно време и опасностите буквално са зад всеки ъгъл", заяви тя.

По думите ѝ случаят с "ЕМКО" трябва да бъде разглеждан и в по-широк европейски контекст. "Напълно приемам, че това е част от по-голямата картина. Опасностите и заплахите не са само за България - те са за цяла Европа. не искам да си представям по-тежки случаи. Затова трябва да сем много бдителни", каза тя. И допълни: "Решение дали да бъде свикан Консултативен съвет за национална сигурност се очаква буквално до няколко дни".

Още: Радев взе отношение за саботажите в Германия с познати от реториката на Путин фрази