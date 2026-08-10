След взрива в склад за боеприпаси: Няма опасност за населението, пожарът е под контрол

Пожарът в района на Трявна към момента е под контрол и през последните часове няма активно разпространение на огъня. Това каза пред журналисти главен комисар Александър Джартов, директор на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. По думите му екипите работят основно по два фронта – източния и западния. Видимото отделяне на дим в момента е предимно от отделни огнища във вече изгорели участъци, които се обработват. „Към момента няма опасност“, каза Джартов.

Припомняме, че пожарът възникна след инцидент в склад за боеприпаси на ЕМКО ООД край село Белица, община Трявна, последваха взривове в част от складовете. Първоначално бе съобщено за пожар в камион и последвали взривове. Районът бе отцепен, активирана бе системата BG-Alert, бяха предприети и превантивни действия за евакуация на населението в близост до обекта. Няма жертви и пострадали. След взривовете възникна горски пожар, който се разпространи извън района на предприятието. От ЕМКО заявиха, че изключват човешка грешка като причина за инцидента. По-късно министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи, че към момента няма данни за външна намеса. Окръжна прокуратура – Габрово ръководи досъдебното производство за изясняване на причините за пожара и размера на щетите.

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Главен комисар Джартов допълни, че няма данни за опасни концентрации на вредни вещества във въздуха. Направените измервания са в нормата, като отделянето на дим в момента е изключително слабо и основно от горския участък. По думите на Джартов към момента няма необходимост от евакуация на хора, но институциите са в готовност при промяна на обстановката. „Нашите лаборатории измериха, че няма опасност. В нормата е“, каза главният комисар.

Джартов уточни, че през нощта ще продължат дежурствата на екипите, а работата ще бъде и утре до окончателното обезопасяване на района. Към момента на терен са шест екипа на пожарната, шест екипа на горските служби и доброволното формирование на общината. По-късно ще бъде преценено кои екипи ще останат да дежурят през нощта.

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Пожарът е в район, отдалечен от населените места. Гори предимно широколистна растителност, а огънят се развива ниско. Джартов отбеляза, че при силен вятър би могло да се стигне до върхов пожар, което би усложнило ситуацията, поради което обстановката продължава да се следи внимателно. За гасенето на пожара има осигурено необходимото количество вода, което позволява на екипите да продължат действията си на терен.

Кметът на Трявна Денчо Минев заяви, че общината е в готовност да реагира при необходимост от приемане и настаняване на хора. По думите му между всички институции има необходимото взаимодействие и към момента обстановката е спокойна. Минев каза още, че жителите в района около пожара разполагат с вода и електрозахранване. Той призова гражданите да не се поддават на информация и призиви, разпространявани в социалните мрежи, които не са потвърдени от институциите. „На този етап не е необходимо доброволци да се явяват към локалните пожари“, каза кметът. По думите му пожарът е овладян от екипите на пожарната и ситуацията към момента е спокойна и сигурна.

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