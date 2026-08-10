След новия взрив днес: Експлозиите в "ЕМКО", които от години остават без извършител

Днешната експлозия, 10 август 2026 г., във военния завод на "ЕМКО" в с. Белица, община Трявна, е повод да припомним какви други инциденти имаше назад през годините, свързани с тази компания. За момента поне, според изнесените дотук данни от вътрешния министър Иван Демерджиев, при днешния случай става дума за вътрешен инцидент, при който се е възпламенило едно от халетата. За пострадали, за щастие, не се съобщава.

Хронология на взривовете в обекти на "ЕМКО"

12 ноември 2011 г. – с. Ловнидол, община Севлиево

Взривява се склад №6 от базата на "ЕМКО". В него са съхранявани 3120 далекобойни 152-милиметрови снаряда. Няма жертви и ранени.

По случая е водено разследване, което впоследствие е прекратено. Първоначално взривът се разглежда като обикновен иинцидент, но впоследствие в близост до склада е намерен пластичен взрив тип "Пластит" с капсул-детонатор и случаят се разглежда като част от серия предполагаеми саботажи. Въпреки тези данни, сочещи за умишлен взрив, в края на 2013 г. разследването е спряно. Причината - не е установен извършителят. Според постановлението на прокуратурата от декември 2013 г. има данни, които сочат към умишлено предизвикване на взрива, но няма достатъчно информация кой е поставил устройството, така че делото е прекратено.

"ЕМКО" оспорва част от твърденията на прокуратурата, като например, че взривът е бил предшестван от пожар или че унищожените боеприпаси са били предназначени за износ за Грузия.

2. 31 юли 2022 г. – Карнобат

В ранните часове на 31 юли 2022 г. избухва взрив в склад за боеприпаси на "ЕМКО" в местността "Чобан дере" край Карнобат, последван от пожар и още детонации. Няма пострадали. Складът е бил предназначен за съхранение на боеприпаси с отпаднала необходимост. Собственикът на завода Емилиян Гебрев обяснява, че става дума за боеприпаси, които са били поръчани от фирми, но не са били платени и затова са останали на съхранение. Той изключва самовъзпламеняване на боеприпасите и настоява разследващите да установят дали е имало умисъл.

В продължение на близо две години прокуратурата не дава публична информация за резултатите от разследването. През 2023 г., когато в същата база избухва нов пожар, както ще видите по-долу, все още няма публично съобщени резултати за случая от 2022 г. Според информация, с която "Свободна Европа" се сдобива през 2024 г., разследването е стигнало до доказателства, че пожарите в Карнобат през 2022 и 2023 г. са резултат от умишлени действия.

3. 25 юни 2023 г. – Карнобат

В нощта срещу 25 юни 2023 г. избухва нов пожар в складова база на "ЕМКО" край Карнобат, последван от взривове. Това е вторият инцидент в същата база след този от 31 юли 2022 г. Няма пострадали.

През юни 2025 г. прокуратурата спира производството, което обхваща двата инцидента – от 31 юли 2022 г. и 25 юни 2023 г., като според "Свободна Европа" няма публична информация за причините, довели до спиране на делото. Извършител не е посочен.

Както е известно, основател и собственик на "ЕМКО" е Емилиян Гебрев, който заедно със сина си, беше обект на опит за покушение, зад което се смята, че стоят руските служби. The New York Times писа, че е имало два опита за убийството на Гебрев, както и данни, че той е доставял оръжия за Украйна след 2014 година. Руското издание The Insider в сътрудничество с българския разследващ журналист Христо Грозев през годините многократно е писало за руската връзка в покушенията.