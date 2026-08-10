Провал по големи дела, но удар по хотелиер и земеделец: Как европрокуратурата се бори с измамите с европари у нас

В края на юли делегираните европейски прокурори в България са сключили две нови споразумения, но не по големи дела, а срещу сравнително дребни играчи. Първото е с управител на русенски хотел, който през 2019 г. неправилно е усвоил евросубсидия от 100 000 евро за обучение на служители в хотелиерство. Присъдата е една година условно, както и връщане на получената сума.

Второто споразумение е със земеделски производител от село Никюп (Великотърновско), който „надписал“ земеделските площи, за които заявява евросубсидии през 2019 г. Това е наказано с условна присъда от 6 месеца, както и с глоба от 767 евро, като от престъплението дори не са причинени имуществени вреди.

Двете нови действия на Европейската прокуратура у нас обобщи разследващата медия BIRD.bg, като и двете са налични в електронната система на съдилищата.

Още: Кьовеши хвали европрокурорите у нас за постигнати успехи, но негодни обвинителни актове разказват друга история

Провалените големи дела: негодни обвинения

През месец май европейският главен прокурор Лаура Кьовеши отбеляза пред bTV, че през последната година екипът ѝ в България е постигнал значителни резултати - българските делегирани прокурори са работили по над 260 случая с предполагаеми щети за около 1,7 млрд. евро. "Офисът ни е в по-добра форма", каза Кьовеши, правейки разлика между последната година и половина и периода преди това.

Снимка: БГНЕС

Само че няколко дела показват съвсем друга ситуация - например на 30 април 2025 г. съдът върна обвинителния акт за измамата с „беларуските“ тролеи за градския транспорт във Враца, които уж щяха да са полски. Софийският апелативен съд се аргументира с това, че актът на обвинението, по което са работили европейските делегирани прокурори, е дефектен. Делото е "върнато на Европейската прокуратура за отстраняване на посочените в мотивната част на настоящото определение нарушения", става ясно от официалния документ в електронното деловодство на съда. Това е потвърдено на 22 януари тази година - обвинителният акт за втори път е върнат като негоден.

Още: Европрокуратурата хвана измама с тролеи от Беларус във Враца

Друго показателно дело претърпя развитие на 20 април 2026 г., когато четвърти наказателен състав на Софийския апелативен съд (САС) върна като негоден обвинителен акт за злоупотреби с финансирането на строителна техника, използвана покрай проекта "Турски поток".

Втори съдебен състав прави това - връща обвинителния акт на европейския делегиран прокурор Светлана Шопова. Това се случва, след като през есента делото веднъж вече бе прекратено от Софийския градски съд, но бе рестартирано от САС. Новото прекратяване обаче е окончателно. А междувременно по делото заваляха серия отводи на съдии и съдебни заседатели. Мотиви за отводите така и не бяха оповестени. Става въпрос за строителна техника, с която е бил строен газопроводът, и как тя е получена (Bird.bg твърди, че е взета с получени големи парични евросубсидии за иновации и енергийна ефективност, но изобщо не се е ползвала и това изглежда като измама): Европрокуратурата се провали със знаково дело за строежа на "Турски поток".

Европрокуратурата все пак имаше успех в случая с бившия кмет на Варна от ГЕРБ Иван Портних - във връзка с фиктивното пристанище „Карантината“ в морската столица: Европрокуратурата даде на съд за измама бившия кмет на Варна Иван Портних.