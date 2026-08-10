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Община Кричим поема разходите за погребението на зверски убития Георги Кузев

10 август 2026, 19:17 часа 1340 прочитания 0 коментара
Снимка: Община Кричим
Община Кричим поема разходите за погребението на зверски убития Георги Кузев

Община Кричим поема разходите по транспортирането на тялото и погребението на Георги Кузев – съгражданина от град Кричим, починал след жесток побой на Младежкия хълм в Пловдив. Кметът Атанас Калчев обяви, че общината поема институционалната и човешката отговорност за достойното изпращане на починалия.

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„Община Кричим се ангажира да поеме разходите по транспортирането на тялото на покойния Георги Кузев, когато бъде освободено с постановление на наблюдаващия прокурор, както и разходите по погребалния ритуал в гробищния парк на гр. Кричим, защото това е най-малкото, което можем да направим, за да бъде изпратен достойно в последния му земен път.“, заяви кметът Атанас Калчев.   

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Той уточни, че при необходимост е готов да издаде характеристична справка, ако такава бъде поискана от адвокатското дружество, представляващо интересите на починалия.

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„При необходимост и при поискване на характеристична справка от страна на представляващото адвокатско дружество на починалия наш съгражданин, в качеството ми на кмет на Община Кричим ще я издам, като тя ще бъде максимално обективна, изчерпателна и основана на наличната информация и на обстоятелствата, известни на общинската администрация.“, каза още кметът на Община Кричим и допълни: „В този тежък момент считам, че нашият ангажимент е не само институционален, но и човешки. Семейството на сестрата, роднините и близките на Георги не бива да бъдат оставяни сами да се справят с организационната и финансовата тежест, съпътстваща една толкова трагична загуба.

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Община Кричим ще окаже необходимото съдействие в рамките на своите правомощия, при пълно уважение към работата на разследващите органи и към правото на близките да получат отговори за всички обстоятелства около смъртта на Георги.

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Пловдив Кричим убийство Младежки хълм Атанас Калчев
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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