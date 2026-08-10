Изключено е да е човешка грешка: "ЕМКО" с първи думи за взрива край Трявна

От ЕМКО ООД на Емилиян Гебрев излязоха с първи думи след взрива в тяхна складова база край Трявна. Цитирани от БГНЕС от дружеството посочват, че причините се изясняват съвместно с компетентните власти, като категорично заявяват, че човешка грешка е изключена и напомнят, че през последните години са регистрирани и други подобни инциденти в техни складови обекти – през 2011, 2022 и 2023 г.

От „ЕМКО“ посочват, че през последните около 15 години подобни инциденти са възниквали и при други производители на отбранителна продукция. Като пример компанията посочва инцидента във „ВМЗ Сопот“ през пролетта на 2015 г.

Според „ЕМКО“ разследванията на тези случаи и до днес не са довели до резултат, въпреки многократните призиви на компанията за изясняване на причините.

От дружеството заявяват, че очакват компетентните органи да установят причините за днешния инцидент. ОЩЕ: Взривове във военни заводи в България: Руски връзки и най-тежките случаи

Подробности за взрива край Трявна

Инцидентът е станал около 10:30 часа на 10 август 2026 г. в складова база на „ЕМКО“ ООД в района на Трявна, съобщиха от компанията.

По данни на дружеството няма пострадали хора, засегнат горски фонд или замърсяване на околната среда. Няма нанесени щети и на чужда собственост. ОЩЕ: След взрива край Трявна: Спомен за семейството руски шпиони, помогнало на ГРУ за отравянето на Гебрев и саботажа на оръжейни складове