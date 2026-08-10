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"На място са всички сили на държавата": МВР отрече външна намеса във взрива в "ЕМКО"

10 август 2026, 16:29 часа 214 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"На място са всички сили на държавата": МВР отрече външна намеса във взрива в "ЕМКО"

"Няма данни за външна намеса. Много ясно и категорично искам да го заявя, вярвам, че ще бъде потвърдено от всички сили на място, а на място са всички сили на държавата в момента с много структури. Чух от всеки един от тях мнение и позиция, включително и от управителя на обекта. Нямаме никакви данни, че се касае за какъвто и да е тип външна намеса", каза вицепремиерът и министър на вътрешните работи Иван Демерджиев пред журналисти от мястото на инцидента край Трявна. 

Думите на вътрешния министър додойха малко като от дружеството излязоха с позиция, че категорично не се касае за човешка грешка. 

"Не е нужно да има човешка грешка, за да се стигне до взрив  и при липса на външна намеса", посочи Демерджиев.

От "ЕМКО" уточниха, че в склада се съхраняват различни видове боеприпаси или муниции, елементни за тях, барутни заряди и други подобни. Те предполагат, че се е запалил барутен заряд, но според тях не бива да се дават версии без анализ и разследване. "Към настоящия момент нямаме основание за изказване на каквото и да е твърдение, че инцидентът е причинен от външно за обекта въздействие", заяви още управителят на обособеното производство на ЕМКО Славчо Демиев.

От дружеството смятат, че на този етап запалването е тръгнало отвътре навън и добавиха, че е регистрирано от работещи.

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Стана ясно, че днес хората, извършвали разтоварване, са регистрирали, че има отделяне на дим в склада и са инструктирани в такива случаи незабавно по плана за евакуация се евакуират в посоките, които са определени. ОЩЕ: Изключено е да е човешка грешка: "ЕМКО" с първи думи за взрива край Трявна

Има ли връзка с превозно средство?

По данни на МВР е имало превозно средство на място, но не се е потвърдила информацията, че пожарът и взривът са свързани с него. Става въпрос за вътрешноведомствено превозно средство, което обслужва площадката. 

Снимка: БГНЕС

Пожарът: Евакуацията не се е наложила

Вътрешният министър посочи, че складът, където е станал взрива, е изгорял целия. "Така че това е сградата, която е пострадала към момента. Цялата сграда е изгоряла, касае се за боеприпаси, когато боеприпаси се запалят, минималното, което се случи е това", добави още Демерджиев.

Директорът на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" главен комисар Александър Джартов уточни, че към настоящия момент пожарът е овдладян от два от фронтовете - източен и западен. "Към настоящи момент са овладени тези два фронта, като пожарникарите работят на безопасно разстояние", каза още той. 

В крайна сметка не се е стигнало до евакуация на хората. "Предупредени са от населените места от местната власт да си останат вкъщи и ако преценят, че има опасност да се евакуират", заяви още Джартов. 

Стана ясно, че една изоставена стопанска постройка също е била засегната. ОЩЕ: "Евакуация не се препоръчва": Първи реакции след взрива в "ЕМКО и какво показват сателитни данни от НАСА?

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Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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