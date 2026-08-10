Ето какво точно разследва прокуратурата в Габрово след взрива в склад за боеприпаси на "ЕМКО"

Окръжна прокуратура – Габрово ръководи разследване по досъдебно производство, образувано във връзка с възникналия днес, 10 август, пожар в склад за боеприпаси в завод на "ЕМКО" край село Белица, община Трявна, съобщават от Апелативна прокуратура – Велико Търново. Досъдебното производство е образувано за престъпление по чл. 330, ал. 3 от Наказателния кодекс, свързано със случаи на палеж на сграда, инвентар, стоки, земеделски или други произведения, гора, машини, рудник или друго имущество със значителна стойност.

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Разпитват се свидетели очевидци. Районът на пожара е отцепен и след пълното му обезопасяване разследващите ще извършат оглед, добавят от обвинението. Предстои да бъде изискана документацията, свързана със склада и съхраняваните в него материали. Причината за пожара и размерът на вредите ще бъдат уточнени чрез назначаване на необходимите експертизи.

На този етап няма данни за пострадали лица. Унищожени са само сграда и имущество, добавят от прокуратурата.

Снимка: БГНЕС

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На място на инцидента се намира окръжният прокурор на Габрово Тихомир Петков. Оттам се координира работата на разследващите и се съгласуват действията със сформирания оперативен щаб.

Действията по разследването се извършват под ръководството на Окръжна прокуратура – Габрово. Допълнителна информация по случая ще бъде предоставена след извършването на огледа на местопроизшествието, се посочва още в съобщението.

Взривът и пожарът в склад за боеприпаси

Пожар избухна днес малко след 10:30 ч. в склад за боеприпаси във военния завод край село Белица. Огънят вече е потушен, а работниците са били евакуирани. На място пристигна вътрешният министър Иван Демерджиев, който отрече да има данни за външна намеса. Причините за инцидента се изясняват, но по-скоро са вътрешни, каза министърът.

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Изключва се човешка грешка, заявиха междувременно от "ЕМКО". От компанията допълниха впоследствие, че в склада се съхраняват различни видове боеприпаси, елементни за тях, барутни заряди и други подобни. Те предполагат, че се е запалил барутен заряд, но според тях не бива да се дават версии без анализ и разследване. "Към настоящия момент нямаме основание за изказване на каквото и да е твърдение, че инцидентът е причинен от външно за обекта въздействие", заяви управителят на обособеното производство на "ЕМКО" Славчо Демиев.

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