Десетгодишно дете пострада при катастрофа

Десетгодишно дете пострада при инцидент с автомобил в Троян, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Ловеч.

На 21 октомври, около 9:00 часа, 79–годишен водач е отнел предимството на навлязъл в кръговото кръстовище между улиците „Симеон Велики“ и „Христо Ботев“ лек автомобил, управляван от 40-годишна жена. При сблъсъка леко е пострадало дете на 10 години, возещо се в нейната кола. След медицински преглед детето е освободено за домашно лечение.

Пробите за алкохол на двамата водачи са отрицателни, като на 79-годишния водач е съставен акт за нарушение на Закона за движение по пътищата.

БТА припомня, че при пътен инцидент през юли в Троян, отново на ул. „Симеон Велики“, но с посока на движение на катастрофиралия автомобил към ул. „Радецки“, пострада двегодишно дете.

