Пътен знак удари бебе в количка

Бебе пострада при нелеп инцидент във Велико Търново. Докато бебето е било в детска количка, бе ударено от паднал пътен знак на оживено кръстовище в старата столица снощи. И още един инцидент с дете в същия град - 13-годишно момче е блъснато от лек автомобил на пешеходна пътека. И бебето, и пострадалото момче са без опасност за живота. Ето как е станал инцидентът с бебето: Автобус от градския транспорт е завивал от бул. "България" към ул. "Никола Габровски" до кооперативния пазар във Велико Търново и на уширението до входа на пазара преди пешеходната пътека се е ударил в пътен знак.

От удара знакът е паднал върху детската количка с бебето, която е била в района.

Бебето е в болница за наблюдение

Детето е на 5 месеца. Направен му е скенер в областната болница, няма сериозни наранявания, но е оставено за медицинско наблюдение.

Снимка БГНЕС

В болницата сред хипертонична криза след инцидента е откаран и шофьорът на автобуса. Произшествието е обработено по административен път.

А на улица "Краков" във Велико Търново 13-годишно момче е било блъснато от лек автомобил, докато е пресичало на пешеходна пътека до един от хипермаркетите.

Колата е шофирана от 82-годишен мъж. Момчето е със счупена ръка, образувано е досъдебно производство, съобщиха от полицията, цитирани от БНР.

