Димитър Стоянов от BIRD е със запорирани сметки след нови "дела шамари"

Журналистът Димитър Стоянов от BIRD.bg е със запорирани сметки, съобщиха от разследващата медия вечерта на 7 април. Петима бургаски съдии са уважили исковете за запор на Николай Филипов - Пъдпъдъка, казват от изданието. Филипов е бургаски бизнесмен и бивш митничар. Запорите са за 25 000 евро след заведени нови пет дела. Според BIRD това са само половината от "делата шамари" (SLAPP), които Пъдпъдъка води срещу тях.

"Няма да се сгънем. Ще ги покажем скоро публично тези съдии с имена, снимки, имущество и дипломи. И ще искаме тези съдии-бухалки да бъдат дисциплинарно уволнени от ВСС за уронване на престижа на съдебната власт. Да обслужиш мафията с такова решение, противоречащо на европейския регламент срещу делата шамари, е точно това: опозоряване на съдебната власт!", казват от медията, апелирайки за подкрепа и дарения.

"Дела шамари"

Наложените обезпечителни мерки от петимата бургаски съдии противоречат на европейската анти-SLAPP директива, която защитава журналисти и граждански активисти от "дела шамари", твърдят от медията.

Снимка: Actualno.com

Масови отводи на съдии в Бургас съпътстваха едно от "делата шамари" срещу Димитър Стоянов, заведено от Николай Филипов, по данни на "Медиапул".

В средата на март от правосъдното министерство съобщиха, че със заповед на служебния министър Андрей Янкулов е подготвен проект за промени в Гражданския процесуален кодекс за въвеждане на анти-SLAPP директивата в българското законодателство. Екипът на Янкулов предлага защитата да важи не само за дела с трансгранично значение, но и за национални дела.

В момента "делата шамари" са най-голямата заплаха пред разследващата журналистика. Те представляват на практика злоупотребяващ съдебен иск, заведен от частна страна с цел заглушаване на критични изказвания и задушаване на обществения дебат.

Приемането на законовите текстове ще зависи от следващото Народно събрание. Срокът за транспониране на директивата - 7 май 2026 г. - вече не може да бъде спазен, казаха от правосъдното ведомство. Причината - нужно е време за обществено обсъждане, за отчитане на предложенията и становищата, за внасяне на законопроекта за разглеждане и приемане. Така България рискува наказателна процедура от Европейската комисия.

