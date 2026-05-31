Хората около Тръмп задействаха план за спасяването на Орбан от съд

Американски политически кръгове, близки до движението MAGA, подкрепящо американския президент Доналд Тръмп, търсят високопоставена длъжност в Организацията на обединените нации (ООН) за бившия унгарски премиер Виктор Орбан. Идеята е това да му осигури пълен дипломатически имунитет, който да го спаси от наказателно преследване и съдебен процес. (Съгласно Конвенцията на ООН за привилегиите и имунитетите от 1946 г., висшите постове в организацията се ползват с пълен такъв имунитет, който защитава тях самите, съпрузите и малолетните им деца. По-нископоставените висши служители на ООН имат по-тесен имунитет - защита от съдебни производства само за действия, извършени в служебно качество, но не и за действия, предприети преди или извън ролята им в ООН.)

Това беше съобщено в разследване на независимата медийна платформа VSquare, обединяваща журналисти от Вишеградската четворка — Полша, Унгария, Чехия и Словакия. Разследването се позовава на източници с обширни дипломатически контакти.

Един от източниците казва, че освен на подкрепа от САЩ, Орбан може да разчита и на президента на Аржентина Хавиер Милей. Това е важно, тъй като надпреварата за наследяване на Антониу Гутереш като генерален секретар на ООН вече е в ход, а настоящият фаворит е Рафаел Гроси, ръководителят на Международната агенция за атомна енергия МААЕ, който е аржентинец. Следователно ще е важно дали Милей ще подкрепи кандидатурата на Орбан.

Една високопоставена длъжност в ООН би осигурила на Виктор Орбан спасение от евентуални обвинения в Унгария, при това без да се налага да кандидатства за политическо убежище.

От медията допълват и други подробности около задействания план - че дъщерята на Орбан Рахел и зет му Ищван Тиборч вече са се преместили в Ню Йорк, а самият Орбан ще пътува до САЩ това лято за Световното първенство по футбол. И ако политическата обстановка в Унгария се нажежи твърде много, Орбан възнамерява да остане в САЩ значително по-дълго от футболен мач, твърдят източници, близки до бившия унгарски премиер, пред журналистите.

Те посочват, че засега разработваният план е на твърде ранен етап и все още може да бъде провален – един от начините е например, ако стане публично достояние твърде рано.

