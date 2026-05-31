Такси за летните градини, нов модел на НВО, занималня до 7 клас и мандатност на директорите: Новите предложения за промяна в закона

От "Демократична България" внесоха в Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование с редица реформи, предвидени в него за осигуряване на достъп до качествено образование.

Сред основните предложения са възможност за въвеждане на такси в детските градини през лятото, целодневна организация на учебния ден на децата до 7 клас, нов модел на Националното външно оценяване, задължителна обратна връзка от учителите към родителите, мандатност на директорите и деклариране на даването на частни уроци.

Засилена езикова подкрепа

Един от вносителите - Елисавета Белобрадова, уточни, че се предлага ясна и последователна подкрепа за деца и ученици, които не владеят българския книжовен език в достатъчна степен, за да участват спокойно и пълноценно в образователния процес.

Според нея това е един от фундаменталните, ако не и най-големият, проблеми в образователната система.

"Дали едно дете ще разбира какво се случва в класната стая, дали ще може да попита, да отговори, да се включи, да не изостава още от първите си стъпки в образованието и ще намери място на пазара на труда като свободен, еманципиран човек. Предлагаме степента на владеене на български език да се установява чрез стандартизирани инструменти, утвърдени от министъра на образованието. Това ще се случва при постъпване в предучилищно образование и в неговия край, при постъпване в 1 клас на деца, които не са били в детска градина, както и при ученици, които идват от друга образователна система. Идеята е проста: да знаем навреме кое дете от каква подкрепа има нужда. Не когато вече е натрупало пропуски. Не когато вече му е трудно. Не когато вече се е отказало да опитва", пише Белобрадова.

Промените предвиждат засилена езикова подкрепа и подготвителни езикови класове за децата, при които това е необходимо.

Индивидуален педагогически анализ в детската градина

В законопроекта се предлага и по-добър преход между детската градина и училището.

В края на трета група ще се прави индивидуален педагогически анализ, за да може четвърта група да бъде планирана според реалните потребности на детето.

"Предвиждаме и съвместни дейности между детската градина и училището, така че този преход да не бъде рязък, стресиращ и оставен изцяло на родителите и децата. Защото началото има огромно значение. Когато едно дете тръгва към училище, то не трябва да носи със себе си усещането, че не се справя, преди изобщо да е започнало. Трябва да има възрастни около него, които виждат трудностите навреме и му помагат с грижа, професионализъм и постоянство", обяснява Белобрадова.

Такси за летните градини

В законопроекта се уточнява, че неучебното време е от 1 юни до 14 септември и за периода на това неучебно време, по решение на общинския съвет, за територията на съответната община ще може да бъде определена такса за посещение на самостоятелните ясли и детските градини.

Занималня до 7 клас

Внесения законопроект предвижда училището да осигурява целодневна организация на учебния ден за учениците от 1 до

7 клас при желание на родителите, включително и за учениците от подготвителния езиков клас.

В досегашните текстове на закона имаше уточнението, че занималня от 5 до 7 клас се организира освен при желание на родителите, и "съобразно възможностите на училището". Последното условие отпада в новия вариант на закона.

Новости при НВО

Има нововъведения по отношение на формата на НВО.

В предложения вариант се казва, че "в края на 4, 7 и 10 клас се провежда национално външно оценяване, което е обобщаващо оценяване и се прилага с цел да установи степента на постигане на компетентностите от цялата компетентностна рамка за съответния етап, минимални изисквания за който ca определени с държавния образователен стандарт за общообразователната подготовка".

Въвежда се обяснение на термина "обобщаващо оценяване". То се прилага в края на даден период или етап на образование, за да установи степента на развиване на определен набор от компетентности към този момент с цел да се отчете доколко са постигнати образователните цели в системен план, то оценява цялата компетентностна рамка, прилага се универсално и стандартизирано, методологията и анонимизираните резултати от него подлежат на обществен контрол.

Учителите ще дават задължителна обратна връзка и отчет за частните уроци

Според промените учителят ще е длъжен да осигурява на родителите или настойниците регулярна обратна връзка, която се основава на качествените показатели на оценяването, най-малко веднъж на учебен срок, чрез писмени уведомления или индивидуални срещи.

В същото време в едномесечен срок от началото на всяка учебна година учителите ще трябва да декларират дали са давали допълнителни частни уроци.

Мандатност на директорите

Основна промяна касае мандатността на директорите. Те ще имат 4-годишни мандати. Едно и също лице няма да може да заема длъжността "директор" за повече от 2 последователни мандата, а в края на всеки мандат МОН ще извършва оценка на управлението на директора.