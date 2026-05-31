Ще стягаме ли коланите и гарантирани ли са социалните плащания: Какво ни чака след процедурата по свръхдефицит

След изнесената информация от премиера Румен Радев, че Европейската комисия ще публикува на 3 юни доклад, с който ще започне процедура по прекомерен дефицит за България, страната ни я очакват трудни времена.

България ще трябва да започне да пести без съмнение, заяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова.

Тя беше категорична, че тази процедура ще се отрази на бюджетната дисциплина на всички нива.

Все пак министърът увери, че социалните плащания и мерки са гарантирани от закона.

"Един от моите най-големи приоритети ще бъде преглед и анализ на ефекта на всички разходи, плащания и инвестиции, които правим, за да постигнем максимална ефективност с все по-ограничените бюджетни средства", посочи социалният министър и допълни, че могат да се използват европейските фондове, където има резерви.

"Предстоят нови програмни периоди и възможности за европейско финансиране, които трябва да се опитаме да използваме в максимална степен", каза Ефремова.

Пенсиите, майчинските и детските надбавки

Министърът коментира и пенсиите като подчерта, че има съгласие в парламента да се увеличи минималната пенсия със 7,8% по т.нар. швейцарско правило. "То е част от законодателството за изчисляване на пенсиите и не водим разговори за промяна на това правило", подчерта Ефремова.

За майчинските и детските надбавки министърът каза, че трябва да се подкрепят най-уязвимите групи, включително семействата с деца, които имат затруднения при отглеждането им.

Ефремова заяви, че се обмисля какъв да бъде доходният критерий за детските надбавки.

Тя съобщи, че ще има цялостен преглед на всички форми на плащания. Изследване и оценка на Световната банка по отношение на детските и семейните помощи сочи, че в България те са адекватни като размер, насочване и ефективност, заяви Ефремова. Тя каза, че доходният критерий най-малкото трябва да бъде актуализиран, за да не изпадат семейства, които заради движението на минималната работна заплата (МРЗ) попадат извън обхвата.

Ефремова каза, че във времето няма удовлетворение от автоматичния механизъм за определяне на размера на МРЗ.

"С автоматични формули е трудно да се намери правилният баланс между социални и икономически критерии, които да водят до адекватна МРЗ", посочи министърът.

Според Директивата за адекватните минимални работни заплати се изисква от всички държави членки да стимулират колективното трудово договаряне и социалния диалог. Целта е да се приложат най-добрите способи за определянето на МРЗ, което обаче ще стане в бюджета за 2027 г., каза Ефремова.

Според нея именно с бюджета за догодина ще започнат големите реформи, като вече се обмисля преглед на много от големите пера в социалните плащания, така че те да не бъдат намалявани, а да бъдат по-ефективни и насочени към тези, които имат най-голяма нужда, а не масово към всички, обясни министърът пред Нова тв.

Структурата на министерството

В отговор на въпрос за структурата на Министерството на труда и социалната политика и евентуални съкращения на незаети бройки там Наталия Ефремова каза, че ведомството е с над 8000 служители, като около 3% от щатните бройки са незаети. В номинално изражение това не е чак толкова голяма бройка и със сигурност е далеч от 10%, каза министърът. Тя информира, че ще се правят допълнителни анализи и със сигурност ще се наложи трайно да се ограничат незаетите бройки.

За реформата в ТЕЛК Ефремова каза, че не може да коментира дали е действителен броят от около 800 000 души с ТЕЛК решения, предаде БТА.

"Най-вероятно те в огромната си част са реални. Ако има нещо, което не е коректно, то не може да бъде масовият случай", подчерта тя. Според нея обаче би могло да се направи допълнително оценяване по какъв начин и какъв тип помощ да се насочва спрямо конкретното увреждане на лицето, което към момента е част от социалната оценка.

Министърът смята, че има много какво да се промени и анализира, така че да се направи по-точна социална оценка на нуждите и средствата да се насочват конкретно към всяко отделно лице.