Все още търсят изчезналия младеж в района на Витоша

Продължава издирването на 22-годишния младеж, изчезнал в района на планината Витоша, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК). С кучета се обхождат предполагаеми райони.

В понеделник от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) информираха, че се издирва 22-годишен младеж, изчезнал в района на планина Витоша. Сигналът е подаден от родителите на младежа.

Условията в планините

В планините е ясно, но ветровито. Температурите са между минус 2 и 3 градуса, съобщиха от ПСС.

Според прогнозата за времето над планините днес ще е предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността. Ще духа силен до бурен северозападен вятър, с който ще нахлува студен въздух. Максималната температурата на височина 1200 метра ще бъде около минус 5 градуса, на 2000 метра – около минус 2 градуса.

Жълт код за силен вятър е обявен за днес в цялата страна. Очакванията са поривите отново да достигнат до 90 км в час, предупреждават от Националния институт по метеорология и хидрология.