Двама пияни шофьори и един с фалшива книжка заловени в Софийско

Двама пияни шофьори и един с фалшива книжка са заловени в Софийско през изминалото денонощие, съобщават от ОДМВР - София.

Около 15.10 часа вчера автопатрул от РУ Сливница спрял за проверка лек автомобил „Фолксваген“, управляван от жител на града. При тестването на водача за употреба на алкохол дрегерът отчел внушителните 3.38 промила. Нарушителят е задържан за срок до 24 часа и срещу него е започнато бързо производство за извършено престъпление по чл. 343Б, ал.1 от НК.

Още: Полицай пострада при гонка с пиян шофьор

Минути по-късно в ареста на районното управление попаднал и втори нарушител на правилата за движение по пътищата. При проверката на лек автомобил „Пежо“ водачът представил на униформените неистинско чуждестранно свидетелство за управление на моторно превозно средства (СУМПС). Задържан е за срок до 24 часа и срещу него е започнато бързо производство за извършено престъпление по чл. 316 от НК.

Още: Хем пиян, хем бяга: Хванаха шофьор-нарушител

Около 21.23 часа снощи автопатрул от РУ-Ихтиман посетил сигнал за самокатастрофирал автомобил в с. Стамболово. На място полицейските служители установили, че водачът е неправоспособен, а когато го изпробвали за употреба на алкохол, дрегерът отчел 1.41 промила. 20-годишният нарушител от същото село е задържан за срок до 24 часа; образувано е бързо производство по чл. 343Б, ал.1 от НК.

Още: Пиян-залян шофьор отнесе мантинела