Жена бе блъсната от тротинетка на велоалея в Пловдив

Пешеходка е пострадала при произшествие с тротинетка на велоалея на бул. "Княгиня Мария Луиза" в Пловдив, съобщиха от Областната дирекция на МВР в града, цитирани от БТА.

По предварителна информация жената била ударена от водач на индивидуално превозно средство. Транспортирана е в болница за прегледи.

Припомняме, че вчера жена на 20 г. е била блъсната от лек автомобил при преминаване с управляваната от нея електрическа тротинетка по пешеходна пътека в Пловдив.

