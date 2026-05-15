Прокуратурата обвини мъжа, нападнал депутата Ивайло Мирчев (ВИДЕО)

Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 34-годишен мъж за хулиганство и причиняване на лека телесна повреда след инцидента с депутата от "Демократична България" Ивайло Мирчев. От държавното обвинение съобщиха, че според събраните до момента доказателства на 14 май около 20:10 часа обвиняемият с инициали Д.Д. е ударил с ръка в лицето мъж с инициали И.М., като деянието е извършено по хулигански подбуди.

Прокуратурата твърди още, че мъжът е извършил и непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред. Според разследващите той се е засилил с автомобила си срещу стоящия на пътното платно Мирчев, след което натиснал рязко спирачките и го "подпрял" с предната част на колата.

По-рано през деня директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов съобщи, че съпредседателят на "Да, България" е бил нападнат след забележка към шофьор за неправилно паркиране. Още: Кавга, удари и опасни маневри: Ивайло Мирчев пусна ВИДЕО от инцидента, за който всички говорят

Самият Мирчев разказа пред журналисти, че инцидентът е станал малко след 20 часа, когато отишъл да прибере детето си от екскурзия.

"Пред вкъщи, по единствения път до гаража, кола беше запушила улицата", каза депутатът. По думите му той помолил водача да премести автомобила, но последвал отказ.

След като извадил телефона си, за да снима колата, шофьорът се изнервил и започнал да замахва с ръце към него, докато Мирчев бил в автомобила си.

На въпрос дали е бил ударен, депутатът обясни, че ръката на мъжа се е "приплъзнала" по лявата му буза. Още: "Шефът на ДАНС не обслужва Пеевски": Мирчев обясни падането на охраната му от НСО (ВИДЕО)

"Обадих се на телефон 112. Човекът видимо се изнерви, беше в доста странно състояние", коментира Мирчев.

Той разказа още, че е призовал мъжа да изчака пристигането на полицията, но шофьорът отказал и потеглил с автомобила си.

Разследването по случая продължава.