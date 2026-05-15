Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Ивайло Мирчев за мярката на нападателя: Прокуратурата да не пресолява манджата с пропагандна цел

15 май 2026, 21:15 часа 729 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Ивайло Мирчев за мярката на нападателя: Прокуратурата да не пресолява манджата с пропагандна цел

„От новинарски сайтове разбирам, че прокуратурата е задържала за 72 часа доставчика, който се държа хулигански вчера спрямо мен, както и че ще иска постоянно задържане под стража. Прокуратурата прекалява – нищо в този случай не налага задържане под стража и подозирам, че в пореден опит да участва на политическия терен, прокуратурата опитва да генерира негативна обществена реакция“. Това написа в социалните мрежи депутатът от ДБ Ивайло Мирчев в коментар на задържането на мъжа, който го нападна на 14 май вечерта.

Ето какво още написа той:

„Смятам (и такова е и нашето трайно становище), че задържането под стража трябва да е крайна мярка, налагана по изключение, и то само в тежки случаи. В този случай няма нищо, което налага задържане и призовавам прокуратурата да подходи разумно, зачитайки правата на обвиняемия.

Още: Прокуратурата обвини мъжа, нападнал депутата Ивайло Мирчев (ВИДЕО)

Още повече, че твърденията за лека телесна повреда на прокуратурата са неадекватни, тъй като нито има такава, нито е в компетентността на прокуратурата да я преследва, дори да имаше.

Още: Кавга, удари и опасни маневри: Ивайло Мирчев пусна ВИДЕО от инцидента, за който всички говорят

Ако целта е да се насажда тезата “човекът се спречка с депутат и сега ще лежи”, това би била поредната манипулация - нямам никакви претенции към този човек и още тази сутрин изпратих на полицията документ, с който изрично декларирам, че не желая да претендирам за каквито и да било вреди. Призовавам прокуратурата да не прекалява с наказателната репресия и да не пресолява манджата с пропагандна цел“.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
нападение доставчик Демократична България Ивайло Мирчев
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
Още от Крими
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес