Мъж стреля по жена до метростанция в София

Мъж стреля по жена до метростанция „Хан Кубрат“ в столичния квартал „Надежда“. Сигналът е получен около 20:20 часа на телефон 112, предава bTV, като се позовава на свои източници.

По първоначална информация до стрелбата се стига, след като семейство от Нидерландия се скарва с роми за паркомясто. Екип на bTV видя на място, че е изпратена и линейка, в която са се качили мъж и жена.

От Спешна помощ потвърдиха, че има такъв сигнал и съобщиха, че транспортират двама души към ИСУЛ. Жената е с рана на врата, най-вероятно от огнестрелно оръжие. Транспортираният мъж е със съмнение за счупени кости. Пожарен екип е на място, за да обезвреди пълнителя.