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Две жени загинаха при катастрофа край Карнобат

25 юни 2026, 10:25 часа 399 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Две жени загинаха при катастрофа край Карнобат

На 24.06.т.г. около 10.30 ч. в Районно управление - Карнобат е получено съобщение за катастрофирал лек автомобил, извън пътното платно по пътя Айтос – Карнобат в отсечката между села Глумче и Кликач. Това съобщават от ОДМВР-Бургас. Още: МВР излиза на пътя: Масови проверки на бързи коли и мотори (ВИДЕО)

Констатирано е, че се касае за самостоятелно катастрофирал лек автомобил “Ланчия Ипсилон“, със сливенска регистрация, управляван от 57 годишна жена от Сливен. Жената, заедно с 57 годишната си спътница (също от Сливен), са загинали на място. Телата на двете жени са откарани за аутопсия в отделение “Съдебна медицина“ към УМБАЛ – Бургас. По случая е образувано досъдебно производство. Още: Или ние, или те: Двете Българии, от които ще оцелее само една

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Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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