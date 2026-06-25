Две жени загинаха при катастрофа край Карнобат

На 24.06.т.г. около 10.30 ч. в Районно управление - Карнобат е получено съобщение за катастрофирал лек автомобил, извън пътното платно по пътя Айтос – Карнобат в отсечката между села Глумче и Кликач. Това съобщават от ОДМВР-Бургас. Още: МВР излиза на пътя: Масови проверки на бързи коли и мотори (ВИДЕО)

Констатирано е, че се касае за самостоятелно катастрофирал лек автомобил “Ланчия Ипсилон“, със сливенска регистрация, управляван от 57 годишна жена от Сливен. Жената, заедно с 57 годишната си спътница (също от Сливен), са загинали на място. Телата на двете жени са откарани за аутопсия в отделение “Съдебна медицина“ към УМБАЛ – Бургас. По случая е образувано досъдебно производство. Още: Или ние, или те: Двете Българии, от които ще оцелее само една