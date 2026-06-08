Или ние, или те: Двете Българии, от които ще оцелее само една

Знаете ли какво е определението за геноцид? Целенасочено, частично или цялостно унищожаване на една национална, етническа или религиозна група. Престъпно деяние, включващо геноцид, е и причиняването на тежки телесни или психически наранявания на съответната група.

Ние, българите, сме единствената нация, срещу която се извършва геноцид в мирно време.

Нас ни избиват. Бавно, методично, безмилостно. Очаквано, открито и безнаказано. Избива ни една престъпна, татуирана и неграмотна паплач, която си е въобразила, че държавата е нейна. И нищо чудно да е нейна.

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Също така българите сме единствената нация, която позволява извършването на геноцид срещу себе си напълно доброволно.

Защото самозабравилите се мутри, които не могат да си напишат името, но въртят "бизнес" за милиони, са истинската власт у нас - ние я избираме с бездействието си, толерираме я с мълчанието си и негласно сме ѝ дали право да "коли и беси" без никой да й търси отговорност.

Нас не ни управляват политици. Нас ни управляват сутеньори, рекетьори, измамници, крадци и убийци. Чрез политици.

Мутрите са най-висшата каста у нас. За тях правилата не важат. Те не могат и няма нужда да завършват училище. Винаги могат да си купят диплома. Няма нужда да се опитват да изкарат книжка, винаги могат да си купят. Няма нужда НАП да ги проверява защо живеят като милионери, а се водят социално слаби. Няма нужда МВР да ги наказва за множеството им нарушения и за престъпната им дейност.

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Мутрите са държава в държавата, която краде, насилва и убива безнаказано.

Източник: БГНЕС

Двете Българии

Сега убиха четирима души, а още много берат душа в болница. Защото са решили, че градовете са увеселителен парк за техните комплекси. Защото МВР ги "познава", но не прави нищо. Защото полицията знае всички места, на които се правят гонки, но не прави нищо. И защото държавата третира първото нарушение без книжка като чисто административно прегрешение и не прави нищо.

И ние не правим нищо. Броим труповете, цъкаме с език, пишем гневни постове във Фейсбук, но в крайна сметка не правим нищо. С години гласуваме за безидейни и зависими политически марионетки, пред които не настояваме ефективно този геноцид да спре.

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Тук живеят 2 Българии. Едната - на нормалните, отговорни и трудолюбиви хора, които ходят на работа и училище и се опитват да живеят живота си като добри граждани. Другата - на татуираните, агресивни и самонадеяни бандити, които считат, че са над закона. Скоро ще остане само една България, която ще унищожи и премаже другата.

От тук нататък имаме само два варианта. Или приемаме, че всяка сутрин трябва да прегръщаме близките си и да им казваме навреме, че ги обичаме, защото вечерта може да не ги видим. Или се вдигаме и вгорчаваме живота на онези, които доброволно сме овластили, и от които зависи държавната машина да се задейства и от обслужващ мафията орган, да се превърне в такъв, воюващ с нея.

Защото сме или ние, или те.

Автор: Десислава Любомирова