Две жертви на пожари в София

15 октомври 2025, 09:39 часа 390 прочитания 0 коментара
Двама души – мъж на 62 години и 86-годишна жена, са загинали при пожари през изминалото денонощие, съобщиха на сайта си от Главната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”, цитирани от БТА. 

Мъжът е станал жертва на пожар в апартамент в столичния квартал „Люлин“ 2. Жената също е починала при пожар в апартамент в София, в кв. „Хиподрума“.

През последните 24 часа в страната са потушени 57 пожара, при 18 от тях има преки материални щети. Екипите на пожарната са реагирали общо на 94 сигнала за произшествия. Извършени са 35 спасителни дейности и помощни операции. Регистрирани са две лъжливи повиквания. 

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
