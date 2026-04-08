Правителството на Гюров:

08 април 2026, 11:41 часа 334 прочитания 0 коментара
Снимка: личен архив
Фатален изход: Камион уби велосипедист

Велосипедист на 62 години е загинал при пътен инцидент в Бяла Слатина, съобщиха от Областната дирекция на МВР Враца, цитирани от БТА. Мъжът е бил блъснат от товарен автомобил, управляван от 38-годишен водач. Катастрофата е станала на кръстовище в града, около 11:00 ч. , на 7 април. 

Направените проби за алкохол и наркотични вещества на водача на автомобила са отрицателни. Образувано е досъдебно производство. 

Миналата година при катастрофи в област Враца са загинали 12 човека, според доклада на ОД на МВР Враца, публикуван на сайта на дирекцията. Повечето катастрофи са станали през светлата част на денонощието, но броят на загиналите е еднакъв през деня и нощта.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
камион катастрофа инцидент загинал велосипедист
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес