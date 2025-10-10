Войната в Украйна:

Германските власти издирват българин, осъден за сексуално насилие над дете

10 октомври 2025, 20:35 часа 158 прочитания 0 коментара
Германските власти издирват българин, осъден за сексуално насилие над дете

Прокуратурата в Любек и Криминалната полиция в Шлезвиг-Холщайн издирват 44-годишния Христо Стоянов с международна заповед за арест. Той е осъден на 5 години затвор за сексуално насилие над дете от Окръжния съд в германския град през 2023 г., но не се явил, за да изтърпи присъдата си, като според разследващите е напуснал страната. Полицията приема сигнали от граждани на централния телефон за връзка: +49 451-1310, предаде DarikNews.

Още: Шокиращо: Новоизбраният кмет в Германия е нападнат с нож от приемната си дъщеря

Престъпленията са извършени между 2010 и 2013 г., когато Стоянов, германски гражданин,  работил като доброволен ръководител в социална организация и злоупотребил с позицията си. Той многократно е извършвал сексуално насилие над дете, поверено на грижите му. На 3 юли 2023 г. Окръжният съд в Любек го осъжда на 5 години затвор, но той не се явява за изтърпяване на наказанието. След произнасянето на присъдата е издадена заповед за арест и е започнато разследване, което установява, че Стоянов избягал в чужбина.

Още: Полицията в Германия ще може да сваля незаконни дронове

Според събраните данни той пътувал до България, където има семейни връзки, а впоследствие е заминал за Дубай. Там бил забелязан за последно и вероятно все още се укрива.

Стоянов е висок около 170 см, с плътно до пълно телосложение, къса черна коса, очила и закръглено лице. Той е IT предприемач и управлява бизнес, свързан с криптовалути. Смята се, че все още поддържа делови отношения с партньори и клиенти в Германия. Тъй като е наясно с присъдата си и издадената заповед за арест, е възможно да използва и фалшива самоличност.

Още: Промишленото производство в Германия е с по-голям спад от очакваното

Полицията и прокуратурата в Любек се надяват, че обществеността ще съдейства с информация за местонахождението на издирвания - както в Германия, така и в чужбина, включително и за евентуални фалшиви лични данни, които той може да използва.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Издирване Педофилия Германия заповед за арест
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес