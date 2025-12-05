Микробус се блъсна в стълб, четирима младежи са пострадали

Четирима младежи на 17 и 18 години пострадаха при катастрофа на между селата Блатска и Абланица, съобщиха от ОД на МВР – Благоевград. Произшествието е станало около 15:35 ч. на 4 декември на участък от пътя между селата Блатска и Абланица. Микробус „Опел Виваро“, управляван от 18-годишен шофьор от село Вълкосел, при движение в десен завой е напуснал пътното платно и се е ударил в електрически стълб. В автомобила са пътували още седем младежи.

По информация на полицията, при инцидента са пострадали водачът и 17-годишен пътник, които са с разкъсно-контузни рани на главата. Един от 18-годишните пътници е с луксация на тазобедрената става, а друг – с фрактура на раменна кост. Останалите четирима пасажери са получили натъртвания.

На място са извършени проверки с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, който са отрицателни. По случая е образувано досъдебно производство.

В началото на ноември неправоспособен шофьор катастрофира след употреба на алкохол между селата Лещен и Гърмен.Тогава 40-годишният водач от село Гърмен е изгубил контрол над управлявания от него автомобил „Форд Фиеста“. В резултат автомобилът е напуснал пътното платно вляво по посока на движението и се е ударил в крайпътно дърво.

