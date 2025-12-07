Благомир Коцев с детайли за натиск преди ареста: "До мен достигаше, че в България има нов шериф и трябва да се съобразяваме"

"Свобадата на духа и чистата съвест носят истинската свобода на човека. В петте месеца в ареста не съм се чувствал несвободен. Аз ходя свободно по улиците, а не вървя с охрана. Истинската свобода е да знаеш, че имаш чиста съвест". Това заяви варненският кмет Благомир Коцев, който прекара пет месеца в ареста след акция на антикорупционната комисия (КПК) в Община Варна през юли. Той бе обвинен в корупционни практики - нещо, което самият Коцев и съпартийците му от "Продължаваме промяната" окачествяват като политически процес.

Варненският кмет излезе на свобода на 28 ноември, след като само за няколко часа граждани събраха през няколко кампании нужните средства за изплащане на гаранцията му. Съдът във Варна реши да пусне градоначалника на морската столица срещу солидната сума от 200 000 лева, а в момента той я обжалва.

Обвинения от хора, които "не познавам"

"Вярвах, че ще изляза, но усещането е на една обреченост, защото аз никога не съм се сблъсквал с тази система. През цялото време се чудех на какво се основават тези обвинения, на какво се основават думи на хора, които не познавам", заяви Коцев в интервю за "Нова телевизия" на 7 декември.

Пред Лора Крумова в "На фокус" той разказа, че е бил със съкилийник, обвинен във финансови престъпления, бил е и с хора, обвинени в друг тип измами. Те са му били „подкрепа“. „Повечето от хората, които срещнах в ареста, са едни нормални хора – може би всички имат своите прегрешения, но в тях виждаш и доброто, и злото", смята Коцев.

Кметът вече се завърна на работа в общината и описа ситуацията като "различна, защото е като след някаква битка – човек е леко ранен, куцайки с единия крак". "Човек обаче има сили. Много бяха нещата, които ми даваха сили – моето семейство. През цялото време бях държан в неведение какво им се е случило – били са в изключително голям стрес, преживявали са същото, което и аз. Децата ми, особено синът ми, който разбира и вече е на възраст да пита къде е баща му... много голяма травма за мен беше това, че бях разделен от семейството си. Травмата беше най-голяма върху сина ми, той реагира изключително странно. Позна ме и искаше да е до мен, но беше и леко отдалечен", сподели Коцев.

Натиск от Пеевски

На влизане в общината той каза, че му е бил оказан натиск да се присъедини към друга политическа партия. Сега Коцев уточни, че „във времето преди ареста имах изключително много послания, които идваха до мен".

„В момента, в който ние трябваше да функционираме след т.нар. сглобка, изведнъж рязко се промениха отношенията и атмосферата на работа в общината. Тези послания идваха от различни посланици. Разбира се, никой не ми е давал бланка на „ДПС-Ново начало“ да подпиша, но се казваше, че „в България има нов шериф“ и че трябва да се съобразяваме“, твърди Коцев.

Той посочи, че заплахи не е имало, но е гледал как различни кметове и представители на други партии минават към „ДПС-Ново начало“ на санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски.

Коцев сподели и какви послания са достигали до него - например: „Имате много проекти – ако искате да ги реализирате, нямате друг шанс, ако не вървите по течението, което е в държавата".

"Искаха категоричен отговор и той беше „не““, заяви варненският кмет. Каза, че е споделял тази информация с близки хора, по-късно и с лидерите на ПП Асен Василев и Кирил Петков (вече подал оставка). Казал им го е обаче чак малко след ареста си. „Никога не съм очаквал, че може да се използват бухалки, служби, манипулирани свидетели срещу кмет на един голям град. Т.нар. свидетели – всеки един от тях е имал причина, защото е загубил някаква привилегия в общината. Прокуратурата, вместо да предприеме действия срещу тези хора по мои сигнали, ги обръща към мен“, твърди Коцев.

Попитан дали свързва това с Делян Пеевски, той отвърна: „Няма с кого другиго да го свържа“.

На въпрос дали е усещал, че ще се случи арестът му, Коцев отговори утвърдително.

Свидетелите срещу Коцев: какво казва кметът за тях?

Припомняме, че прокуратурата внесе обвинителния акт срещу Коцев, в който се твърди за извършена принуда и поискан подкуп. Според разследването първото престъпление е спрямо бившата служителка на общината Биляна Якова. Тя твърди, че през ноември 2023 г., малко след местните избори, Коцев е настоял да прехвърли над 3 млн. лв. от сметка на общината към "Градски транспорт", заплашвайки я с уволнение. По онова време Якова е отговаряла за проекта за обновяване на градския транспорт.

Освен това прокуратурата твърди, че Коцев, двамата обвиняеми заедно с него общински съветници от "Продължаваме промяната" и Петрова са поискали над 228 хил. лв. от бизнесдамата Пламенка Димитрова - 15% от стойността на поръчка за доставка на храна за детски градини и социални домове. Именно от нейните показания идва твърдението за участие на лице с имунитет. Тя намеква, че става дума за председателя на "Продължаваме промяната" Асен Василев, който заяви, че ще я съди. Така и не беше привлечен с обвинение конкретен депутат по делото, а това стана основа на съдебното решение процесът да се премести във Варна, откъдето са почти всички свидетели и обвиняеми.

Димитрова е ключов свидетел на прокуратурата. При предишния кмет Иван Портних тя редовно печели обществени поръчки за доставка на храни, но след смяната на местната власт губи търгове и обжалва пред КЗК, която не откри нарушения. Решението е потвърдено и от ВАС, след което тя подава сигнал за корупция.

Снимка: БГНЕС

По делото беше разпитан и бившият заместник-кмет Диан Иванов. Той първоначално даде показания срещу Коцев, но после се отказа от тях с твърдение, че е бил притискан от ръководителя на антикорупционната комисия Антон Славчев, за да говори в подкрепа на обвинението: "Следя те от 6 месеца, знам ти и майчиното мляко": Заместник-кмет на Варна твърди, че е заплашван от шефа на КПК.

Според прокуратурата Коцев е обещал да повлияе именно на Иванов срещу поискан подкуп от Димитрова, тъй като той е трябвало да реши кой печели поръчката.

Коцев е обвинен и за поискан подкуп от 60 хил. евро от Траян Георгиев, който планирал строителство в центъра на Варна. За да се реализира проектът, е било необходимо изменение на устройствения план. Според показанията му са били поискани "60 бонбона", което и формира размера на обвинението.

Третото обвинение е за поискан подкуп от 21 хил. лв. от Ивелин Иванов, отново във връзка със строителство и необходимостта от обединяване на имоти: Дългове за милиони не пречат: Бизнесът на нов свидетел срещу Коцев е за завиждане.

Попитан за показанията на Диан Иванов, Коцев отвърна: "Аз го тълкувам така, както всички други, които гледат и слушат тази история. Аз нямам контакт с него от момента на ареста и малко преди това. Той напусна и след това дори не сме общували. Имаше собствени причини – здравословни. Преди това имахме някои разногласия по политиките и начините на работа".

И през Диан Иванов са минавали послания от други партии, твърди кметът. Коцев каза, че много се е изненадал, че бившият му зам.-кмет е бил първоначално сред свидетелите срещу него. „Аз не знам на какво е бил подложен, но знам, че той е бил силно заплашен, замесени са неговите деца и семейството му", твърди Коцев.

За Пламенка Димитрова той каза: "Тази жена съм я срещал веднъж в среща – много по-късно след като съответната поръчка е била в ход, във връзка с това, че услугата изтичаше. Нейната фирма, която изпълнява 16 години поред, е била изпълнител и към онзи момент. Обади се зам.-кметицата по ресор и ме помоли да вземем някакво решение за услугата за храна за социално слаби хора. Направи ми впечатление, че тя (Димитрова - бел. ред.) се държа странно. Ние искахме тази услуга да не спира. Тя реагира странно и каза, че веднага може да си оттегли жалбата (срещу новия избран изпълнител). След това си направих равносметка, че е искала да провокира разговор, в който да ме уличи за нещо", каза варненският градоначалник.

"Биляна Якова също съм я виждал веднъж. Тя поиска среща с мен, за да ме информира за проекта за градския транспорт. Дойде, обясни, аз я изслушах. Чак няколко месеца по-късно беше освободена – аз съм подал сигнали до прокуратурата, защото тя е подписала протоколи в полза на фирма (за надвишени цени - бел. ред.)", посочи той.

Коцев и Портних: двоен стандарт?

Коцев вижда двоен стандарт между неговия случай и този с бившия варненски кмет от ГЕРБ Иван Портних. Припомняме, че Европейската прокуратура обвини Портних за източване на евросредства за изграждане на несъществуващо пристанище.

"Не пожелавам на никого да минава през ареста, пожелавам на всеки справедливо правосъдие", каза Коцев.

Той свързва протестите от началото на декември срещу правителството и срещу първоначалния проектобюджет 2026 със своя казус. Коцев заговори за "арогантността на властта, преяждането с власт, използването на бухалките". "Видях с каква настървеност прокуратурата защитава свидетелски показания, които няма как да не бъдат поставени под въпрос и да бъдат проверени. А в бюджета на преден план са поставени ресурсите на тези институции", смята той.

Ще се кандидатира ли за президент?

Името на Благомир Коцев вече се спряга за президентския пост, а изборите са през есента на 2026 г.

"Чух, че се спряга името ми. Първо, аз имам други прироитети в момента – да обърна внимание на семейството си и на здравословното състояние на съпругата си. Второ, да обърна внимание на Община Варна", каза той.

Но и не отрече, че може да преосмисли: "Ако цялата тази енергия поставя въпроса по този начин, и ако трябва да откликна, разбира се, ще мисля по темата. Но сега не е на дневен ред".