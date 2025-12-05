Любопитно:

НАП вече самосиндикално ще може да унищожава конфискувано имущество

05 декември 2025, 15:13 часа 311 прочитания 0 коментара
Министерството на финансите вече да няма финалната дума при унищожаване на конфискувано от държавата имущество - това предлага самото ведомство. Целта е да се изготвят предварително правила, а Националната агенция за приходите (НАП) да действа сама, спазвайки ги. Това става ясно от публикуван за обществено обсъждане проект на Наредба за условията и реда за унищожаване на имущества, придобити от държавата в производство по несъстоятелност, конфискувани, отнети и изоставени в полза на държавата имущества и задържани стоки от органите на НАП.

Кога може да се унищожава иззето имущество?

С проекта на наредба, изготвен на основание чл. 3а, ал. 3 от Закона за Националната агенция за приходите, се уреждат условията и редът за унищожаване на тези имущества. Това става, когато:

  • имуществата са негодни за употреба;
  • тяхното съхранение е обективно невъзможно;
  • съхранението им изисква значителни разходи за агенцията;
  • за задържаните стоки има заключение на компетентните органи, че не отговарят на изискванията за безопасност и съответствие по отношение на живота и здравето на хората, животните, растенията и околната среда.

Без последно "да" от Министерство на финансите

С § 3 от Заключителните разпоредби на Закона за допълнение на Наказателния кодекс, обнародван в „Държавен вестник“ и в сила от 10 ноември тази година, са направени изменения и допълнения в Закона за Националната агенция за приходите (ЗНАП), които имат за цел преодоляване на "констатирани слабости" в режима на управлението на конфискувани, отнети и изоставени в полза на държавата имущества. Това е във връзка с Оценителния доклад на Петия оценителен кръг за България на Комитета на експертите за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма към Съвета на Европа (MONEYVAL) от 18 май 2022 г.

Снимка: БГНЕС

С новата разпоредба отпада изискването за изразяване на съгласие на министъра на финансите за унищожаването на негодни имущества, "с оглед постигане на по-голяма оперативност", аргументират се от МФ.

В тази връзка е предвидено издаването на наредба от министъра на финансите (понастоящем това е Теменужка Петкова) за реда и условията за унищожаване на вещите. Тя "ще гарантира, че действията на органите и служителите на Националната агенция за приходите (НАП) по унищожаване на имуществата ще са законосъобразни и правилни", мотивира се вносителят.

Кой ще носи отговорността?

Предвидено е процедурата по унищожаване на вещите да започне с доклад на ръководителя на звеното, отговорно за управление на имуществата, или на ръководителя на звеното, задържало стоките, до директора на териториалната дирекция (ТД) на НАП, в чийто териториален обхват се намират вещите.

Предложение за унищожаване може да прави и инвентаризационна комисия, назначена от директора на ТД на НАП по отношение на негодни имущества, намиращи се на съхранение в складовете на НАП. Въз основа на направените предложения директорът на конкретната териториална дирекция ще издава заповед, с която ще определи служителите, които ще извършат унищожаването или ще предадат вещите за унищожаване. За това пък ще се съставя протокол, с който ще се удостовери изпълнението на заповедта.

Снимка: Actualno.com

За вещите, чието съхранение е невъзможно или води до значителни разходи за НАП, както и за задържаните стоки, които не отговарят на изискванията за безопасност, е предвидено описаните действия да се предприемат незабавно след установяване на съответното обстоятелство.

Имущества, които се унищожават по специален ред

Изрично в наредбата са посочени имуществата, които поради специфичните им характеристики ще се унищожават по специален ред, предвиден в съответните нормативни актове, а именно лекарствените продукти, наркотичните вещества, лекарствените продукти, съдържащи наркотични вещества, медицинските изделия, оръжията, взривните вещества, боеприпасите и пиротехническите изделия.

Крайният резултат - спестяване на време и разходи на администрацията, посочва Министерство на финансите.

Проектът е публикуван за обществено обсъждане на 4 декември и дискусиите ще продължат до 3 януари 2026 г.

Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
