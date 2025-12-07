"Да се прехвърля отговорност на МВР, е безотговорно": МВР-министърът за протестите, Пеевски и Борисов

"Когато се поставя въпросът за оставка, трябва да се каже дали има реално основание за това. Правили сме го и ние (искането - бел. ред.), когато сме били опозиция - искали сме оставката на Асен Василев, когато управляваше Министерството на финансите. МВР свърши основната си работа - да запази живота и здравето на мирните протестиращи". Така вътрешният министър Даниел Митов коментира действията на полицията срещу провокаторите, от една страна, и срещу мирните протестиращи, от друга, по време на протестите срещу бюджет 2026 в София.

Митов отказа да подаде оставка, такава не е поискана и от управляващите.

По думите му в интервю за bTV - "МВР е действало така, че да направи възможното да задържи агресивните, провокаторите, че после да няма обвинения за полицейско насилие. И да няма обвинения за това, че полицията е окървавила протеста на мирните граждани. Ако полицията беше проявила агресия, сега щяхме да се говорим точно обратното".

Нямало как МВР да реагира при промяна на движението на протестиращите

Относно провокаторите той заяви, че се е действало по определени указания и протоколи, "а не както на опозицията би ѝ се искало". "Проблеми на протеста в Триъгълника на властта нямаше. Проблемът дойде след призива на лидерите на протеста за нерегламентирано шествие, което не беше съгласувано със Столична община. Тогава се даде възможност на тези хора да влязат сред мирно протестиращите", каза той за похода към централата на "ДПС-Ново начало".

Снимка: БГНЕС

"Едва ли можем да кажем, че сме били безгрешни във всяка една ситуация. Да се прехвърля отговорността на МВР за това, което стана, е, меко казано, безотговорно", твърди Митов и обвини политическите лидери, които стоят зад протеста. Те "дехуманизирали" политическите си опоненти, по думите му. Малко по-късно в интервюто той потвърди, че говори за символа на протестите - прасето.

75 задържани - всички са арестувани заради доказателства, твърди МВР

Относно твърденията, че полицията е бездействала против провокаторите, Митов каза: "Полицията реагира по протокол. Има хора на терен, които разбират как трябва да се действа. Задържали сме 75 човека".

Попитан имаше ли сред тях изкупителни жертви, той каза: "Не трябва да говорим за изкупителни жертви. 75 задържани не е имало на нито един протест в България".

Майката на 21-годишния Николай обвини Митов, че синът ѝ е бит два пъти, за да си признае, че е носил пиратки. "Няма да влизам в директни пререкания. Естествено, всяка майка иска да си защити детето. Но всеки един от задържаните има защо да бъде задържан. Действията им са документирани. Съдът остави това лице в ареста, той е познат на полицията, задържан е заради наркотици", твърди Митов. "Да се презумира абсолютна невъзможност той да извърши нещо нередно - само на базата на антропологични белези - отива твърде далеч".

"Г-н Пеевски нито съм го чувал, нито той има някакво желание да оказва каквото и да е влияние върху моята работа", каза Митов по твърденията за намеса на санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания политик в МВР. Той обвини ПП-ДБ, без да ги назовава, че с тези обвинения "измивали" срама си от сглобката.

Имате ли доверието на Борисов, бе попитан още министърът. "След като не ми е поискал оставката, очевидно го имам", посочи той.

