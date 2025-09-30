"Голям чадър в ДАИ и организирана престъпна група": Експерти с шокиращи разкрития

„ДАИ (Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" - б.р.) е уникална институция по отношение на корупцията. Между 2012 г. има цели екипи на ДАИ, които са свързани с корупция и са искали някакъв вид подкупи. Катаджиите мечтаят да са даяджии“. Това заяви пред bTV Тихомир Безлов от Центъра за изследване на демокрацията за арестите на пътя и за искания подкуп от страна на служителите на „Автомобилна администрация“ от екипа на Роби Уилямс.

ОПГ и чадър в ДАИ

Той даде пример за искана сума пари от 17 000 лв. от служители на ДАИ в Хасково отпреди години „Ако започнете да интервюирате бивши даяджии, те ще ви кажат, че за да започнат работа в ДАИ, вноската тогава е била 20 000 лв. Целият проблем е, че не можеш да останеш там, ако не продължи да отчисляваш сумите. В периода 2009-2010 до 2020 г. има големи операции в ДАИ“, посочи Тихомир Безлов.

Още: Ползвали Google translate за подкупа: Ето колко пари са взели служители на ДАИ от екипа на Роби Уилямс (ВИДЕО)

Според него случващото се в ДАИ е системно и на всяко едно ниво. „Ако искат нещо да променят служителите на ДАИ, първо трябва да нарушат договорките си затова как текат парите в системата. Специализираните служби трябва да влязат там и да си свършат работата“, призова Тихомир Безлов.

Красимир Пъргов, бивш служител в Автомобилна администрация, посочи, че в ДАИ има всички белези за система и добра организирана практика, носещи белезите на организирана престъпна група. „Парите отиват в бюджета, когато има санкции, но в момента санкции няма“, коментира Пъргов. Той е на мнение още, че има голям чадър в ДАИ. „Изпълнителният директор на Автомобилна администрация не е експерт, а лаик и говори абсолютни глупости“, каза Пъргов.

Още: Камиони на Роби Уилиямс жертва на корупция у нас: Твърдение на ИПБ