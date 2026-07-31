Гори островът в язовир Батак (СНИМКИ+ВИДЕО)

Островът в яз. Батак гори, алармираха от Meteo Balkans. На снимки, публикувани във Facebook, се вижда гъст дим, обхванал растителността. Според коментарите под публикацията това не е първият път, в който островът гори и случващото се е ясен знак, че за мястото има бизнес интереси. Според други потребители обаче островът е местообитание на корморани, които се хранят с риби в българските реки.

На място са се отзовали екипи на Районната служба "Пожарна безопасност и защита на населението" в Батак и 5 доброволци с помощта на голяма лодка, която е част от атракцион на частна фирма, предлагаща разходки във водите на язовира, съобщи говорителят на пазарджишката полиция Мирослав Стоянов пред медиите. "Огнеборците и доброволците са транспортирани до острова на яз. Батак, където са започнали гасителни действия. Говорим за стари изгнили дървета и висока тревна растителност", уточни той, като добави, че няма опасност от разпростирането на огъня в горски фонд.

Източник: Stefan Georgiev/Meteo Balkans/Facebook

Сериозни проблеми с кормораните

През 2024 г. в интервю за AgroTV Петър Костадинов от Сдружение "Лов и риболов" казва: "Островът изчезва с всяка изминала година. Кормораните, които са се нанесли на самия остров, след техните изхождания цялата почва се наторява, дърветата изсъхват, понеже PH-то е доста високо. Имаме няколко опита за справяне с тях, но искаме подкрепа от еколозите, защото винаги, когато сме предприемали някакви мерки за тяхното изгонване с апаратура, закупена от нас, като газово оръдие, което гърми на половин час или на 15 минути, което в цял свят го използват за прогонване на птици вредители, имаме постоянно проблеми с тях. Искаме да ги помолим те да дадат предложение как да бъде изселен този вид птица, защото този остров след няколко години вече ще бъде една нива, а това е перлата на язовир Батак и повечето хора се качват заради това нещо. Има доста други видове птици, които живеят там - чайки, кълвачи, сойки сме виждали. Но, благодарение на тези корморани, всичките тези видове ще бъдат изчезнали след няколко години на този остров. Всяка година засаждаме около 500 бройки млади дървета, но тези дървета не успяват да виреят в тази почва и горят".

Други версии за сегашния пожар включват немарливост при устройване на барбекю, алкохол и недобре загасен огън. Масово потребителите обаче са съгласни, че през последните години яз. Батак се е превърнал в урбанизирана територия без никаква инфраструктура, която отблъсква хората и унищожава природата.