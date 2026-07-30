Тежка катастрофа на входа на Банско, четирима души са в болница

Сериозен пътен инцидент затруднява движението на входа на Банско. Челно са се ударили два автомобила, като при катастрофата са пострадали четирима души, предаде БГНЕС. Инцидентът е станал около 17:30 часа днес.

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На място веднага са пристигнали екипи на Спешна помощ и полиция. По първоначална информация пострадали са две жени и двама мъже, които са транспортирани към болницата в Разлог. Състоянието им се уточнява. Заради тежката катастрофа движението в района на входа на Банско е затруднено. Източник: https://btvnovinite.bg/bulgaria/tezhka-katastrofa-na-vhoda-na-bansko-chetirima-dushi-sa-v-bolnica.html?campaignsrc=clipboard

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