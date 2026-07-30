Демерджиев: Днес беше назначен прокурор по случая с ВиК-Бургас, но свидетелските показания може да са компрометирани

"Бавните действия на българската прокуратура са директен отказ от справедливост. В края на месец юни Министерството на вътрешните работи започна мащабни действия заради информация за незаконни практики във ВиК сектора в Област Бургас. Придобихме данни, които сочат за нанесени щети за милиони евро на държавата. Достигнахме до имената на лица, преки участници в политическия живот на страната. Връзки, които будят основателни съмнения за схема за пълнене на черни партийни каси. И тук се сблъскахме със стена от бездействие от представителите на българската прокуратура – хората, призвани да помагат на МВР и да довеждат докрай битката за справедливост". Това се казва в изявление на вътрешния министър Иван Демерджиев.

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Той припомня, че на 5 юли Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ е образувала досъдебно производство след разпити на свидетели. На 15 юли е задържан общински съветник, който е и председател на местна структура на партия. Причината – има данни, че той не просто покровителства, но ръководи схема, с която ВиК Бургас е ощетено с милиони евро. Как – чрез манипулация на водомери, които позволяват на обекти да плащат официално нереално ниски сметки за вода, а станалата част от сумата е предавана на ръка. Свидетели сами посочват общинския съветник като човека, получавал средствата.

"По закон МВР има възможност да задържи заподозрения за 24 часа, за да може през това време безпрепятствено да продължи да събира доказателства. След това българската прокуратура удължава това задържане до 72 часа, за да се довърши работата по досъдебното производство. Този процес е ясен и отработен в годините. При този случай обаче прокуратурата отказва да го приложи. Вместо да повдигне обвинения, Софийска градска прокуратура изпраща делото на Окръжна прокуратура Бургас. Досъдебното производство пътува седем дни между София и Бургас. Сякаш няма куриери. Действията обаче не започват дори тогава – следват отводи на прокурори – четири на брой", заявява Демерджиев.

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Вътрешният министър съобщава, че наблюдаващ прокурор е определен едва днес, на 30 юли, три седмици след първоначалните действия на МВР. "Това се случи едва след намесата на министър-председателя на Република България и вероятно единствено заради публичния отзвук от думите му. След толкова дълъг период допускам, че част от свидетелските показания може да са компрометирани, тъй като заподозрените са на свобода и имат възможност да влияят", категоричен е той.

"Аз вярвам, че българската правораздавателна система трябва да работи бързо, качествено и по съвест. За съжаление, явно това невинаги е така. МВР ще продължи своите действия, без значение кой е обектът на оперативен интерес. Защото гарантирането на справедливостта е основната функция на държавата. Отказът от справедливост е равносилен на разпад. Призовавам всеки един съвестен прокурор да се разграничава от подобни действия и да се ръководи от закона", казва в заключение Демерджиев.

"Обществото ни отдавна очаква справедливост"

Припомняме, че вчера отношение по казуса взе премиерът Румен Радев. "Обществото ни отдавна очаква справедливост и възмездие за грабежа. За да се случи това, прокуратурата поне не трябва да пречи. А българската прокуратура напоследък прави точно обратното - колкото по-активно работят МВР и службите за разкриване на крупни корупционни престъпления, толкова повече прокуратурата възпрепятства тяхната работа". Това обяви премиерът преди началото на правителственото заседание в сряда. Той визира случая от началото на юли, когато МВР арестува служители на ВиК-Бургас и изпълнителния директор на институцията.

"В хода на разпитите се получиха интересни данни за измами в огромни размери и крупни суми, които са изтичали към партийни каси и към национално известни фигури. Това е сериозен шанс да започне разплитането на голямата политическа корупция. Съвсем правилно МВР, спазвайки закона, отнася този случай към Софийска градска прокуратура, защото сред посочените лица има и такива с имунитет. И тук започват проблемите - след протакане и след консултации на най-високо ниво се решава случая да бъде изпратен обратно на Бургаската прокуратура. Само че така го пращат, че делото пътува една седмица от София до Бургас", обясни премиерът.

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По думите му обаче "първият определен наблюдаващ прокурор си прави отвод, вторият прокурор - отвод, третият прокурор - отвод". "В момента делото виси и е почти смачкано. В същото време служителите на ВиК-Бургас се разхождат свободно, подложени са на натиск от същите тези национално известни фигури. Не искам да вярвам, че това е лицето на българската прокуратура. Това се случва в навечерието на избор на нов Висш съдебен съвет - избор, който ще покаже дали съдебната власт е готова да се освободи от зависимостите на миналото. Компромис с професионалните и нравствените качества на кандидатите няма да има. Този избор ще служи на обществото и на правосъдието, а не на партийни интереси. Въпреки съпротивата на прокуратурата, МВР и службите ще упражняват още по-твърдо своите правомощия за разкриване на голямата политическа корупция, която изпразни хазната и доведе до разруха и бедност", каза още Радев.

Прокуратурата отговори на обвиненията на премиера

По-късно Софийската градска прокуратура (СГП) отхвърли твърденията на премиера Румен Радев, че институцията възпрепятства разследването на предполагаема политическа корупция по случая с ВиК-Бургас. От прокуратурата заявиха, че след анализ на събраните доказателства не са установени данни за престъпления, които да са от компетентността на СГП.

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