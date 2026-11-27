Автоекспертът проф. Станимир Карапетков категорично отхвърли обвиненията, че е оказвал натиск върху колеги да се съобразяват с предишни негови заключения, като подчерта, че всеки член на експертните колективи работи самостоятелно преди да се обсъди общата фактическа обстановка. В ефира на Нова телевизия той внесе яснота и около собственото си задържане, разкривайки, че в полицейската заповед е обвинен в принуда спрямо Николай Попов – бащата на загиналата при катастрофа Сияна.

ОЩЕ: „Вторият Нотариус“? Проф. Карапетков отговори на Николай Попов и припомни експертизите си по знакови дела

По думите на Карапетков един от критикувалите го колеги му е бил "като син" – негов дипломант, докторант и доцент, когото самият той е взел на работа.

По повод собствения си арест Карапетков уточни, че той не е свързан с професионалната му кариера, а с обвинение по чл. 143 от Наказателния кодекс. В заповедта за задържане е записано, че според данни в Окръжния съд в Плевен той е отправил заплахи към Николай Попов, за да го принуди да не търси правата си по делото за смъртта на Сияна.

Експертът определи това твърдение като абсурдно, тъй като посочената ситуация се е разиграла във фоайето на Съдебната палата пред 40–50 свидетели, докато страните са чакали съдът да приеме собствения му отвод от процеса, поискан от самия него заради водени дела срещу Попов. Карапетков твърди още, че бащата на Сияна е знаел предварително за акцията, тъй като сам е подал сигнала, а публикация за задържането се е появила още същата вечер. По думите му той не е бил отстраняван от дома си, а оперативните работници първоначално не са знаели какво търсят и в крайна сметка са иззели малка папка със стари копия на дела.

ОЩЕ: "Цената на манипулирана експертиза стига 10 000 евро": Бащата на Сияна и вещо лице с тежки разкрития за натиск в съдебни дела

Карапетков отхвърли и обвиненията за манипулации по делото "Местан", като посочи, че екипът му вече си е направил отвод заради медийни заплахи и експертизата им не е доказателство по процеса. Той обясни, че според техните изчисления загиналият баща е карал със 122 км/ч, а не със 165 км/ч, както твърди новата експертиза, а споменаването на мантинела вместо указателна табела е техническа грешка в текста, която не участва в сметките и липсва на скицата.