Хора от подземието попадат в новия състав на Висшия съдебен съвет (ВСС). Това предупреди адвокатът Михаил Екимджиев в ефира на Нова телевизия след избора на новия ВСС и парламентарната му квота. По думите му това става включително и през квотата на "Прогресивна България", въпреки обещанията да се прочисти съдебната система от мрежите на Петьо Еврото и Нотариуса.

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Като конкретен пример Екимджиев посочи избрания в съвета председател на Окръжния съд в Пазарджик Красимир Комсалов, който през 2018 г. е бил командирован лично от Георги Ушев в Специализирания наказателен съд. Юристът припомни, че през 2006 г. Ушев е оправдал Мартин Божанов-Нотариуса за кражба на дело от съдебно деловодство, след което кариерата му се изкачва до ръководството на специализираното правосъдие в периода 2011–2022 г.

По думите на адвоката през октомври 2018 г. именно Ушев връща в ареста пострадалия в аферата "Осемте джуджета" Явор Златанов след пет операции и преди премахване на бъбрек, въпреки по-ранно освобождаване под гаранция. След като в болница по време на хемодиализа Златанов е принуден да прехвърли дяловете на предприятието си, още на следващия ден Ушев го пуска под домашен арест.

Ушев води частно наказателно дело срещу Златанов с искане жертвата му да бъде призната за престъпник, тъй като в две телевизионни предавания го е определила като "острие на Петьо Еврото" – формулировка, която Екимджиев нарече "съвсем мека и евфемистична", отбелязвайки, че делото е попаднало по "криви процедурни пътеки" именно в съда в Пазарджик.

Правозащитникът определи себе си като "умерен песимист" относно работата на новия ВСС, което според него не е малко на фона на безобразията в предишните състави на съвета. Като причина той изтъкна магистрати от новия ВСС, самоопределящи се като реформатори. Основното му опасение е, че мнозинството в органа ще бъде оформено от конформисти, влезли заради високи заплати, кариерни проекти, приходи и търговия с влияние, редом с представителите на откровено мафиотизирани структури.

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Екимджиев не изключи и директно изнудване спрямо реформаторите в новия съвет чрез компромати от архивите на Петьо Еврото, Мартин Нотариуса и стотиците записи от подслушвания на магистрати в специалните служби. Той припомни и случая с член на предишен ВСС, избрана с 988 съдийски гласа, която впоследствие се е превърнала в един от най-яростните защитници на статуквото.