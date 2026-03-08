Истината или вечно мълчание: Родителите на загиналите на Околчица искат независима аутопсия и достъп до материалите по делото

Настъпи решителният момент, в който истината за мистериозната смърт на тримата младежи на връх Околчица и събитията на Петрохан ще бъде или разкрита, или погребана завинаги. В събота, 7 март 2026 г., родителите на Ивайло Калушев, Николай Златков и 15-годишния Александър Макулев предприеха безпрецедентен ход: те официално поискаха от Окръжна прокуратура – Враца пълните резултати от аутопсиите и фотоалбумите от огледите, преди да приемат телата на децата си за погребение.

Стена от мълчание и медийни внушения

Докато близките на загиналите тънат в информационно затъмнение, в публичното пространство изтичат откъслечни и противоречиви данни. Родителите алармират за опасен парадокс – Прокуратурата отказва информация на най-заинтересованите страни (законните наследници), докато в същото време детайли от разследването се докладват в Народното събрание и се тиражират от „удобни говорители“ в медиите.

Според почернените семейства, целта на тези изтичания е да се правят внушения и да се лансират версии, които предварително злепоставят жертвите, за да се прикрие евентуална друга обективна истина, пише Offnews.bg

Искането за независима експертиза

Ралица Асенова, майка на 22-годишния Николай Златков, е категорична в жалбата си до държавното обвинение: „Нямам обяснение защо се отказва предоставянето на тази информация.“

В официалното си искане тя настоява за:

Заверени копия от протоколите за аутопсия и заключенията на съдебно-медицинската експертиза;

Протокол от оглед на местопроизшествието (кемпера на Околчица);

Пълния фотоалбум към огледа.

Целта на родителите е ясна – те отказват да се доверят на експертите, ангажирани от досъдебното производство. Веднага след получаване на документите, телата ще бъдат предадени за независимо изследване от външни специалисти, които да потвърдят или отхвърлят официалната версия за времето и причината за смъртта.

"Тялото остава в моргата до изясняване на истината"

В документите, изпратени до Окръжния прокурор, се посочва, че телата на Николай, Ивайло и Александър ще останат в отделението по „Съдебна медицина“ на МБАЛ „Христо Ботев“ – Враца, докато не бъде организирано преместването им в друго медицинско заведение за повторна аутопсия.

"Отказът от предоставяне на тези материали би породил у мен още повече съмнения в поддържаната официална версия", пише още Асенова в искането си.

Хронология на едно съмнително разследване

Това не е първият опит на родителите да получат отговори. В молби от 13 февруари, 26 февруари и 2 март те неколкократно са призовавали институциите за прозрачност. Сега те настояват за официално постановление, в което прокуратурата ясно да заяви кои искания уважава и на какви правни основания отказва останалите.

Битката за истината за случилото се в кемпера на Околчица вече не е само лична драма на три семейства. Тя се превръща в тест за правосъдната система в България: ще позволи ли държавата независим контрол върху разследването, или ще остави съмненията за прикриване на факти да тежат над паметта на загиналите младежи?

