Юристи: Ролята на МВР и прокуратурата е ключова за честността на изборите

Работата на МВР и прокуратурата е от решаващо значение за провеждането на честни избори в България. Това коментираха юристът Петър Славов и бившият заместник градски прокурор Роман Василев, като подчертаха, че без активни действия срещу купуването на гласове изборният процес може да бъде сериозно компрометиран. По думите Роман Василев, по време на избори традиционно се създава оперативен щаб, в който участват представители на МВР, прокуратурата и следствените органи.

„МВР е органът, който трябва да следи и да пресича тенденциите за купуване на гласове. Прокуратурата е следващата стъпка – тя трябва да повдига обвинения на установените нарушители“, посочи той. Според него, ако полицията не използва активно своя агентурен и оперативен ресурс, изборите могат да бъдат сериозно повлияни от незаконни практики.

Още: Бивш вътрешен министър: Дирекцията на МВР в Пазарджик проспа изборите

Експертите припомниха и случаи от предишни избори, когато публично бяха представени списъци с предполагаеми посредници и организатори на купуване на гласове: „Тези лица са известни на полицията. Въпросът е дали се предприемат адекватни действия, за да се предотврати дейността им“.

Като пример за проблеми в работата на институциите беше посочена ситуация от последните избори в Пазарджик, при която граждани са задържали хора със значителни суми пари, предполагаемо предназначени за купуване на гласове.

Още: Самодейност за убийството в хижа "Петрохан". Сарафов какъв е в случая - коментар на Роман Василев

По думите на експертите действията на полицията тогава са изглеждали хаотични, което е породило съмнения за ефективността на институциите.

Беше коментиран и сигналът, подаден от българския европрокурор Теодора Георгиева срещу „представители на българската прокуратура и политически лидер, санкциониран от САЩ и Великобритания за корупция.“ Според коментиращите подобни твърдения трябва да бъдат разгледани от компетентните органи, а не да остават само в медийното пространство. „Когато се посочват конкретни магистрати или политици, това трябва да се заяви пред разследващите органи, за да се предприемат реални процесуални действия“, смята Петър Славов.

Още: С промени в Изборния кодекс: Искат връщане на машинното броене на гласовете

В разговора беше засегнат и въпросът за легитимността на изпълняващия функциите главен прокурор. Според анализаторите съществува риск определени действия и разследвания да бъдат поставени под съмнение, ако впоследствие се окаже, че решенията са взети от лице с оспорена легитимност. Ако съдът приеме, че подобни актове не са валидни, може да се стигне до отпадане на цели разследвания, пресмятат експертите.

Още: Петър Славов: Хартиените бюлетини трябва да се броят ръчно, но машинните – не