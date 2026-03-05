Правителството на Гюров:

Четене без разбиране за "Петрохан": ДАНС мълчи за сигналите срещу Ивайло Калушев

"Във Вашето заявление липсва конкретика относно предмета на търсената информация. От текста на поставените от Вас въпроси не става ясно за какъв времеви период се отнася търсената информация, съответно запитването е формулирано твърде общо". С това основание и позовавайки се на чл. 29, ал. 1, изр. 1 от ЗДОИ (Закона за достъп до обществена информация) ДАНС отказва да отговори на 5 въпроса на Actualno.com. Въпросите касаят случая "Петрохан", а от агенцията напомнят, че питанията може да бъдат коригирани в 30-дневен срок.

Какви са въпросите?

Общо питанията, изпратени на 12 февруари, 2026 година, бяха 5:

  1. Подавани ли са сигнали срещу Ивайло Калушев и/или организация, която той е основал, за упражнено сексуално насилие върху малолетни/непълнолетни лица
  2. Ако има такива колко на брой са? Моля за справка и по дати кога са подадени въпросните сигнали.
  3. Подаван ли е сигнал за упражнено сексуално насилие от Ивайло Калушев, Ивайло Иванов или Николай Златков от лице, чиято фамилия е Андреев?
  4. Ако да – на коя дата?
  5. Имало ли е официално разследване на подаден срещу Ивайло Калушев, Ивайло Иванов или Николай Златков сигнал за сексуално насилие върху малолетно/непълнолетно лице, подаден от лице с фамилия Андреев и как е приключило документално евентуалното разследване?

Доколко тези въпроси са формулирани твърде общо и доколко не става ясно за какъв времеви период се отнася търсената информация оставаме да преценят на читателите.

Предистория

Припомняме, че 31-годишният Валери Андреев даде интервю за разследващия сайт BIRD, в което разказа за своя опит с Ивайло Калушев и организацията му. В това интервю Андреев твърди, че се обърнал към ГДБОП "около 2022 г.". Дали и ДАНС тогава е разбрала за случая, ако казаното от Андреев е вярно – временният ръководител на агенцията Деньо Денев не каза дори в парламента, дори по време на секретно заседание според казаното от депутати от ПП-ДБ като Ивайло Мирчев. ОЩЕ:

Отделно – появиха се и спекулации на база казаното от Андреев, че всъщност документно сигналът му не е заведен според вътрешните правила на ГДБОП. Отново на същите въпроси на Actualno.com по ЗДОИ, изпратени до МВР, отговорът е – вижте ТУК!

След нов преглед на доклада всъщност впечатление прави, че времето за разглеждане на сигнала за блудствени действия с малолетни, за който говори Андреев, е посочено като "през месец февруари, 2022 година" - тогава "се провежда среща с лице от мъжки пол". "При работата по сигнала са извършени справки и в други публични и информационни масиви на МВР, но същите не са отразявани документално" – това е дословен цитат от доклада за проверката на Инспектората на МВР какво е правено. И още един цитат: "В присъствието на негови преки ръководители са проведени и няколко допълнителни срещи с източника на информация, които също не са оформени документно". Има и обяснение, че понеже източникът на информация искал да е анонимен и да не става свидетел, това направило безпредметно сезирането на прокуратурата (стр. 11 от доклада).

След като ГДБОП не води документация, остава и въпросът - ако ДАНС се е намесила, как ще се разбере?

За капак - журналистката Милва Цветкова, която е част от "Биволъ", публикува в профила си във Facebook още смущаваща информация. Накратко, тялото на Ивайло Иванов, за когото засега заключението на разследващите е, че се е самоубил с два куршума, е било освободено за погребение. Напомняме, че разследването официално не е обявено да е приключило - самата Цветкова подробно описва ситуацията и с личен пример: ТУК!

Ивайло Ачев
