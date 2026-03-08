12-годишно момиче е в „Пирогов“ след удар от тротинетка в Перник

12-годишно момиче пострада тежко, след като бе ударено от електрическа тротинетка в центъра на Перник. Инцидентът е станал в пешеходна зона, където детето се е разхождало.

По информация на очевидци тротинетката се е движела с висока скорост и е била управлявана от момче, приблизително на същата възраст. След удара то е избягало от мястото на инцидента.

Пострадалото момиче е транспортирано за лечение, като лекарите са установили сериозна травма – счупен глезен на две места. Предстои детето да бъде оперирано в болница „Пирогов“ в София.

Полицията в Перник е започнала проверка по случая и издирва момчето, управлявало тротинетката.

Случаят отново поставя въпроса за безопасността при използването на електрически тротинетки, особено в пешеходни зони, където подобни превозни средства могат да създадат сериозен риск за хората.

