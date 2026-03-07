След сигнал за заплахи: Европрокурор Георгиева вече има охрана от МВР

Временно отстранената от поста български евпропрокурор Теодора Георгиева вече е под охраната на МВР. Това е станало по искане на служебния правосъден министър Анрей Янкулов, съобщи служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев. "Разгледах сигнала и прецених, че той трябва да бъде изпратен в Главна дирекция "Борба с организираната престъпност", където е разпределен за проверка. След анализ на случая, е взето решение, че предвид особеностите му е необходимо да бъде осигурена охрана", аргументира се той.

Припомняме, че в петък временно отстраненият от длъжност български европрокурор Теодора Георгиева подаде сигнал до министъра на правосъдието за това, че е била заплашвана, включително и в страна от Европейския съюз (ЕС), от висш представител на прокуратурата и от политически лидер, санкциониран за корупция в САЩ и Великобритания. Единственият политик в България, който отговаря на описанието, е лидерът на ДПС - Ново начало Делян Пеевски. ОЩЕ: Българският европрокурор се оплака на Янкулов за натиск от политик, санкциониран по "Магнитски"

По думите на силовия министър решението е свързано и с обстоятелства около прокурор Георгиева от миналата година, когато след публични изявления на Георгиева за проблеми във взаимодействието с определени държавни институции, е възникнал пожар в къщата на майка ѝ, при който тя е загинала.

Дечев допълни, че Георгиева "твърди, че е заплашвана или че се чувства заплашена от важни фактори в държавата". "При това положение, компетентният орган е преценил, че се налага да бъде осигурена охрана", каза още министърът.

Той уточни, че първоначално е потърсено съдействие от Бюрото по защита към Министерството на правосъдието, тъй като по закон то отговаря за охраната на застрашени магистрати. По думите на Дечев след това е преценено, че няма пречка и Министерството на вътрешните работи да осигури такава защита.