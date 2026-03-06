Освободиха телата на Ивайло Калушев, Александър Макулев и Николай Златков, за да бъдат погребани

Телата на Ивайло Калушев, 15-годишния Александър Макулев и 22-годишния Николай Златков, които бяха открити безжизнени в кемпер под връх Околчица в началото на февруари, най-после може да бъдат погребани от техните близки, след като становище на съдебните медици, с постановление на прокурор от ОП-Враца освобождава трите тела, според информация на bTV. Припомянме, че телата им бяха задържани, за да може прокуратурата да назначи допълнителна експертиза, която да установи времевия порядък на настъпване на смъртта. Резултатите от въпросната експертиза обаче още не са готови.

Източник: Стопкадър

Днес майката на Николай Златков призова в ефира на NOVA на 13 март да бъде подкрепена от хората на мирен протест с искане тялото на сина ѝ да бъде освободено, за да може да го погребе. В последните дни тя сигнализираше, че не я допускат да го види, което според нея е знак, че нещо в разследването се прикрива.

Подробности

Според официалната информация на разследващите, Макулев и Златков са убити от Калушев с по един куршум в главата, след което той е сложил край на живота си. Тъй като родителите на Златков са разделени, но и двамата са наследници, те са уведомени чрез електронно съобщение, с оглед уточняване на процедурата по предаване на тялото. Двамата родители имат различно желание за погребението на младежа, твърдят от bTV.

Още: Майката на Николай Златков към Слави Трифонов: Не използвайте смъртта на сина ми! Що за нахалство?