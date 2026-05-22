Макрон влиза в открита война с Тръмп за технологията, която ще наследи изкуствения интелект

Френският президент Еманюел Макрон обяви днес, че правителството му ще инвестира допълнително 1 млрд. евро в своята квантова стратегия и 550 млн. евро за подкрепа на сектора на микроелектрониката в момент, когато световните сили се надпреварват да бъдат първи в използването на тази нововъзникваща технология.

"Ще го кажа на глас. Имаме средствата да бъдем лидерите в тази надпревара", заяви Макрон при обявяването на финансирането, цитиран от Ройтерс.

Правителството на американския президент Доналд Тръмп разкри вчера планове да придобие дялово участие на стойност 2 млрд. долара в девет компании за квантови изчисления, за да осигури лидерството на САЩ в технологията, която се очаква да стане следващата граница след изкуствения интелект.

Огромното увеличение на инвестициите е предизвикано от осъзнаването на нарастващото икономическо значение на изчислителната инфраструктура, заяви пред Ройтерс То Перонен, главен изпълнителен директор на компанията за квантови изчисления "Алис енд Боб" (Alice & Bob), базирана в Париж.

Компанията е сред тези, които получават подкрепа от новото френско финансиране, и заяви днес, че е спечелила финансиране и от подразделението за рисков капитал на "Енвидиа" (Nvidia) - "Енвенчърс" (NVentures), за разработване на хардуер, който да направи квантовите изчисления по-малко податливи на грешки.

Компанията участва във френската програма ПРОКСИМА (PROQCIMA), ръководена от министерството на въоръжените сили, чиято цел е да бъдат готови за серийно производство до 2032 г. два прототипа на универсални квантови компютъра, проектирани във Франция.

