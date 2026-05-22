Прага продава производителя на легендарния експлозив Semtex: Макрон вече проявява интерес

Чешкият премиер Андрей Бабиш заяви днес, че правителството му може да продаде държавната компания производител на взривни вещества "Експлозия" (Explosia). Целта е да се използват приходите от продажбата й за военни инвестиции в рамките на поетите от Прага ангажименти към НАТО.

По думите на Бабиш президентът Еманюел Макрон е сигнализирал за интерес от страна на Франция, информираха Ройтерс и чешката новинарска агенция ЧТК.

Интерес към евентуална сделка са проявили и няколко чуждестранни компании, добави Бабиш, като отбеляза, че Чехия ще трябва да запази известен контрол върху компанията заради връзките ѝ с армията.

"Експлозия" е 100% държавна чешка компания, собственост на министерството на промишлеността и търговията на Чехия от 2002 г. Базирана е в Пардубице и историята й започва още през 1920 г.

Компанията е сред ключовите производители в чешкия отбранителен сектор, като произвежда военни взривни вещества, барути, боеприпаси и специализирани химически продукти. Най-известният ѝ продукт е Semtex – пластичният експлозив, разработен в Чехословакия през 60-те години на миналия век, който е добре познат в световен мащаб.

Според чешки медии "Експлозия" е в силен финансов период – компанията е увеличила значително приходите и печалбата си, което е една от причините правителството да разглежда евентуална продажба като възможност за голям приход в бюджета. Бабиш дори е заявил, че приходите от сделката може да бъдат "изключително високи".