Издирват моряк, изчезнал във водите на река Дунав

Мащабно търсене е започнало по река Дунав след изчезването на моряк. Екипажи от България са изпратени да помогнат, но търсенето е затруднено заради мъглата и студа.

В сряда сутринта моряк е изчезнал от баржа на река Дунав, близо до град Ислаз, на 606-ия километър от реката. За момента не се съобщава каква е неговата националност. Инспекторатът за извънредни ситуации в Телеорман обяви, че в издирването ще се включат допълнителни сили, като вече участват и специализирани екипи от България. Изчезналият моряк е на 36 години, предава румънският Adevarul.

