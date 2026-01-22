Войната в Украйна:

Има ли ледоход по река Дунав (СНИМКИ)

Няма опасност от образуване на ледоход по поречието на българския участък на река Дунав на този етап, съобщи областният управител на Русе Драгомир Драганов. По-рано днес той свика спешна среща с всички компетентни държавни и местни институции по темата, която се проведе в Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на река Дунав. Срещата идва на фона на получени множество сигнали в Областната управа за образуван ледоход в горното течение на реката в Австрия и Унгария, където движението е по-малко. Драганов заяви, че при ледоход корабите трябва да се приберат в пристанищата, в зимни убежища. В противен случай може да има последствия за плавателните съдове, предава БГНЕС. 

Кога е замръзвала реката

През 2012 г., когато е имало ледоход, румънски параход е потънал край Силистра, защото капитанът не се е съобразил с природата. Статистиката показва, че от 1900 година до момента реката е замръзвала напълно 29 пъти.

По-често това е било до 50-те години на миналия век. Статистиката на хидрометеорологичната станция на АППД показва, че най-дългият период с ледови явления по реката е бил 89 дни – от 21 декември 1953 г. до 19 март 1954 година.

За 66 дни тогава реката е била напълно замръзнала, а в останалите 23 дни се е наблюдавал ледоход. Дунав е замръзвал на два пъти напълно през зимата на 1984 – 1985 година.

За последно ледоход е имало през 2016/2017 година. Тогава реката е била замръзнала за 28 дни, като 12 е била замръзнала напълно в района на Силистра. При Русе е имало 30 дни ледоход, като само в три от тях реката е била замръзнала.

Идва затопляне

Сега обаче такива предпоставки няма, защото среднощната температура е между -2 и -8 градуса, а тогава е била между -10 и -12 °C, каза изпълнителният директор на Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на река Дунав инж. Ивелин Занев.

Той обясни още, че освен това водните количества тогава са били два пъти по-малко.

В момента нивото на реката в българския участък е около +200 см., поясни инж. Занев. Температурата на водата в момента е между 1 и 3 градуса, като прогнозата за следващите дни е за затопляне.

Водните количества са около средните за периода 4700 – 4800 куб. м. в секунда, съобщи инж. Занев. От Регионална дирекция “Гранична полиция“ – Русе имат екипаж в началото на българския участък на река Дунав и са в готовност за моментално докладване на оперативната обстановка.

Наш кораб разбива лед

Същевременно един от корабите на Изпълнителна агенция “Проучване и поддържане на река Дунав“ “Искър“ разбива при необходимост лед в русенския лиман, който е бил не повече от 3 – 4 см. през последните няколко дни, обясни инж. Занев.

Драганов призовава капитаните и собствениците на кораби да се съобразяват с обстановката по реката, да следят синоптичните прогнози, както и евентуалната поява на ледоход.

По време на срещата бе обсъдена и актуализацията на областния план за защита при бедствия в частта му за ледоход по река Дунав.

Спасиана Кирилова
