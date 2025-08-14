Жена е с опасност за живота: 18-годишен с АТВ блъсна двама възрастни и три деца в Слънчев бряг

Tежък инцидент в Слънчев бряг доведе до петима пострадали – три деца и двама възрастни, след като 18-годишен младеж загуби контрол над наето от него АТВ. По данни на полицията, произшествието е станало около 14:00 ч. на алеята между хотелите „Олимп“ и „Мелия“. Малко след като наел превозното средство, водачът заявил, че спирачките не са работели. Опитвайки се да избегне удар с друго превозно средство, той се отклонил вдясно, качил се на тротоара и блъснал 35-годишна жена и трите ѝ деца – на 4, 6 и 12 години.

АТВ-то продължило движението си и се ударило в близка сграда, като по пътя блъснало и служител на хотел, който е със счупен таз.

Причините се изясняват

Тестовете за алкохол и наркотици на водача са отрицателни. Младежът е задържан за 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство. От полицията уточняват, че по първоначални данни инцидентът е станал непосредствено след наемането на АТВ-то и е възможно причината да е техническа неизправност.

Пострадалите са откарани в бургаската болница, където жената е в тежко състояние.