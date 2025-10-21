Войната в Украйна:

21 октомври 2025, 14:55 часа 336 прочитания 0 коментара
Какво е състоянието на прободеното с нож дете

Няма опасност за живота на детето, което с порезна рана от нож след инцидент в столичното 94-то Средно училище "Димитър Страшимиров" , съобщиха от Университетската многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н.И.Пирогов" на сайта си.

Травмата на 12-годишния ученик не налага приемането му в болницата, съобщават още от "Пирогов".

По-рано днес от Центъра за спешна медицинска помощ съобщиха за БТА, че сигналът за пострадалия ученик, който е с дълбока прорезна рана в раменната област, е получен в 10:10 часа тази сутрин. 

Припомняме, че момчето бе прободено тази сутрин от 15-годишен осмокласник, който е задържан. 

По думите на директорката на училището, момчето е било адекватно при откарването му в болница.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
