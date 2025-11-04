Войната в Украйна:

Камион уби жена във Варна

04 ноември 2025, 10:46 часа 364 прочитания 0 коментара
Камион уби жена във Варна

Жена на 74 години е загинала на място, след като е блъсната от товарен автомобил тази сутрин във Варна, съобщиха от дирекцията на полицията в града. Инцидентът е станал около 9 часа. Близо до катастрофата няма пешеходна пътека.

Още: 80-годишен шофьор уби жена на пешеходна пътека

За БТА от полицията уточниха, че камионът, блъснал жената, е с варненска регистрация. Пробите на шофьора за алкохол и наркотици са отрицателни.

Работата по случая продължава. Предстои да бъде образувано досъдебно производство.

Още: Жена загина при пътен инцидент в Сърбия

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
катастрофа полиция блъснат пешеходец загинала жена
Още от Крими
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес