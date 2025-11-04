Камион уби жена във Варна

Жена на 74 години е загинала на място, след като е блъсната от товарен автомобил тази сутрин във Варна, съобщиха от дирекцията на полицията в града. Инцидентът е станал около 9 часа. Близо до катастрофата няма пешеходна пътека.
За БТА от полицията уточниха, че камионът, блъснал жената, е с варненска регистрация. Пробите на шофьора за алкохол и наркотици са отрицателни.
Работата по случая продължава. Предстои да бъде образувано досъдебно производство.
