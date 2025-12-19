Самокатастрофирал камион ограничава движението по пътя за Своге

Ограничено е движението между София и Своге в района на Луково (при км 65) поради самокатастрофирал тежкотоварен автомобил - гондола. Това съобщиха за БТА от пресцентъра на Областна дирекция на МВР - София област. При инцидента няма пострадали.

Още: Пиян шофьор самокатастрофира, пострадали са той и спътникът му

От Агенция “Пътна инфраструктура“ (АПИ) съобщиха, че трафикът се осъществява по обходен маршрут: път II-81 София - Костинброд - Бучин проход - път III-164 Бучин проход - Искрец - Своге и обратно. Тежкотоварните автомобили изчакват на място, а движението се регулира от "Пътна полиция".

Още: Пийнал, отвлякъл бившата и самокатастрофирал